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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снова пытаются организовать переправу через Северский Донец – Генштаб ВСУ

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Ранее переправу оккупантов ВСУ разбили под Белогоровкой
Ранее переправу оккупантов ВСУ разбили под Белогоровкой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Харьковской области российские оккупанты готовят понтонную переправу через реку Северский Донец. Об этом 20 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", – сказано в сообщении.

В Харьковской области агрессор обстрелял из артиллерии позиции ВСУ к северу от Харькова, а также "нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений сил обороны".

"Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу от города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10", – рассказали в Генштабе.

По данным украинских военных, в Херсонской области оккупанты перешли к обороне и пытаются не позволить ВСУ перейти реку.

"Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давыдова Брода", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/321243020188783

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец в районе Кременной и Белогоровки. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал Институт исследования войны.

The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, Северский Донец, минирование, вторжение, переправа, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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