Российские оккупанты снова пытаются организовать переправу через Северский Донец – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", – сказано в сообщении.

В Харьковской области агрессор обстрелял из артиллерии позиции ВСУ к северу от Харькова, а также "нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений сил обороны".

"Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу от города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10", – рассказали в Генштабе.

По данным украинских военных, в Херсонской области оккупанты перешли к обороне и пытаются не позволить ВСУ перейти реку.

"Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давыдова Брода", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)