Российские оккупанты снова пытаются организовать переправу через Северский Донец – Генштаб ВСУ

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", – сказано в сообщении.
В Харьковской области агрессор обстрелял из артиллерии позиции ВСУ к северу от Харькова, а также "нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений сил обороны".
"Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу от города Изюм. В целях уточнения положения наших войск провел воздушную разведку двумя БПЛА "Орлан-10", – рассказали в Генштабе.
По данным украинских военных, в Херсонской области оккупанты перешли к обороне и пытаются не позволить ВСУ перейти реку.
"Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны. В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давыдова Брода", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Пытаясь наступать на востоке Украины, российская армия неоднократно пыталась переправиться через Северский Донец в районе Кременной и Белогоровки. В частности, операция на переправе была проведена 11 мая и закончилась разгромом армии РФ, были уничтожены 80 единиц техники, среди них танки, БМП и БТР. Потери личного состава составили около 485 человек убитыми или ранеными, сообщал Институт исследования войны.
The New York Times написала, что это стало настоящей "военной катастрофой", данные о которой "прорвали информационный пузырь российской пропаганды" в России.
В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков, сообщала 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.