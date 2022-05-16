ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это военная катастрофа". Данные об огромных потерях на Северском Донце прорывают пропагандистский пузырь в России – NYT

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
The New York Times: Пророссийские блогеры, которые с начала войны держались победоносных интонаций, начинают замечать, что руководство армии РФ неспособно извлечь уроки из военного опыта
The New York Times: Пророссийские блогеры, которые с начала войны держались победоносных интонаций, начинают замечать, что руководство армии РФ неспособно извлечь уроки из военного опыта
Фото: EPA

Данные об огромных потерях в боях на реке Северский Донец становятся очевидными даже в России и прорывают жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь, пишет 15 мая The New York Times.

Опираясь на анализ Института исследования войны (ISW), влиятельная газета отмечает, что даже пророссийские военные блогеры начинают говорить о неудачах России на поле боя, ставя под сомнение компетентность ее военачальников.

"По мере того как масштабы произошедшего становятся все более очевидными, катастрофа, похоже, прорывается сквозь жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь", – говорится в статье.

14 мая Институт исследования войны сообщил, что в результате только одного форсирования Северского Донца в районе Рубежного (Луганская область) Вооруженные силы Украины уничтожили 485 из 550 направленных туда российских военных и более 80 единиц техники. Попытка этой переправы "показала ошеломляющее отсутствие тактического смысла", указывает ISW. На спутниковых снимках с места боя видно разбитую технику и погибших солдат по обе стороны реки.

Пророссийские блогеры, которые с начала войны держались победоносных интонаций, "начинают замечать, что руководство армии РФ неспособно извлечь уроки из военного опыта", замечает NYТ. Также блогосфера обеспокоена, что основная линия пропаганды лишает ее понимания, что именно происходит на фронте и почему российские силы несут такие огромные потери.

Контекст:

При попытке переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной (Луганская область) российская армия за один день потеряла 485 военнослужащих из направленных туда 550, также было повреждено более 80 единиц техники. Такие данные 14 мая обнародовал Институт исследования войны.

В результате боев на Северском Донце в мае ВСУ уничтожили целую батальонно-тактическую группу российских захватчиков. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. "При попытке вражеских сил наладить понтонную переправу и форсировать реку на восточном направлении артиллерия бригады в очередной раз нанесла мощные удары по врагу, в результате которых были уничтожены понтоны и сорвано девять попыток переправы", – говорится в сообщении.

Теги: Донбасс, Рубежное, Северский Донец, ВСУ, война России против Украины, The New Times, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
"Мои дорогие украинцы, вы не должны чувствовать себя виноватыми". Моника Лю высказалась о голосовании украинского жюри на "Евровидении 2022"
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
  "Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" Танкович рассказал, как вела себя жена кума Путина Марченко на съемках шоу
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
"Не могу осилить". Бекхэм похвастался ужином, который приготовила ему мать
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
Мать лидера Kalush Orchestra рассказала, что написала сыну после его призыва со сцены "Евровидения 2022" спасти защитников Мариуполя
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
"Поляки действительно обиделись". Бурмака призналась, что в Варшаве ей пришлось оправдываться за оценки украинского жюри на "Евровидении"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
"Это важнее всего "Евровидения" вместе взятого". Бурмака рассказала, что украинцы могут сделать для Польши после скандала с голосованием жюри
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
  "Мы оказались в безопасном месте именно в этот момент". Каменских рассказала, как вместе с мужем переехала в Испанию перед началом войны
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
  Клопотенко о Зеленском: Закончится война, мы победим, сядем, будем анализировать
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
Глава жюри от Украины об оценках для Польши на "Евровидении 2022": Организаторы добавили жюри, чтобы снизить влияние добрососедских отношений
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
"Почему не подкорректировали наши голоса?" Федишин, отдавшая Польше на "Евровидении" 10-е место, считает, что оргкомитет конкурса должен был внести правки в оценки жюри
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Никита Пресняков высказался о судьбе замка Пугачевой и Галкина и их переезде в Латвию
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
Паш пожаловалась на хейт в сети, невзирая на признание ею "ошибок прошлого"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (105915)
2
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео (36291)
3
Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском (34808)
4
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022" (27706)
5
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят (26554)
6
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (26372)
7
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (18863)
8
Горбунов о нелегально выезжающих украинцах: Выпустите, но возьмите $30 тыс. на ВСУ, а захочет вернуться – $50 тыс. на восстановление Украины (15712)
 
 
 
 