"Это военная катастрофа". Данные об огромных потерях на Северском Донце прорывают пропагандистский пузырь в России – NYT

The New York Times: Пророссийские блогеры, которые с начала войны держались победоносных интонаций, начинают замечать, что руководство армии РФ неспособно извлечь уроки из военного опыта Фото: EPA

Опираясь на анализ Института исследования войны (ISW), влиятельная газета отмечает, что даже пророссийские военные блогеры начинают говорить о неудачах России на поле боя, ставя под сомнение компетентность ее военачальников.

"По мере того как масштабы произошедшего становятся все более очевидными, катастрофа, похоже, прорывается сквозь жестко контролируемый Кремлем информационный пузырь", – говорится в статье.

14 мая Институт исследования войны сообщил, что в результате только одного форсирования Северского Донца в районе Рубежного (Луганская область) Вооруженные силы Украины уничтожили 485 из 550 направленных туда российских военных и более 80 единиц техники. Попытка этой переправы "показала ошеломляющее отсутствие тактического смысла", указывает ISW. На спутниковых снимках с места боя видно разбитую технику и погибших солдат по обе стороны реки.

Пророссийские блогеры, которые с начала войны держались победоносных интонаций, "начинают замечать, что руководство армии РФ неспособно извлечь уроки из военного опыта", замечает NYТ. Также блогосфера обеспокоена, что основная линия пропаганды лишает ее понимания, что именно происходит на фронте и почему российские силы несут такие огромные потери.