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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине оккупантов из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей – Украинский институт будущего

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Потери оккупантов исчисляются тысячами
Потери оккупантов исчисляются тысячами
Фото: ЕРА

В ходе войны в Украине больше всего россиян в пересчете на 100 тыс. населения погибает жителей Бурятии. Такой вывод на основе статистических данных РФ сделал Украинский институт будущего (УИБ) в аналитическом материале, опубликованном 13 мая.

"Данные Федеральной службы государственной статистики России относительно потерь РФ в войне в Украине свидетельствуют о том, что жителей Бурятии убивают в Украине в 420 раз больше, чем жителей Москвы", – говорится в отчете.

В Бурятии этот показатель составляет 99 на 100 тыс. населения, в Москве – 0,23 на 100 тыс. населения.

Топ-5 регионов России по смертности в ходе боевых действий выглядит, по данным УИБ, так:

  1. Бурятия – 99 человек на 100 тыс.
  2. Тыва – 87 человек на 100 тыс.
  3. Северная Осетия – 84 человека на 100 тыс.
  4. Костромская область – 58 человек на 100 тыс.
  5. Севастополь – 47 человек на 100 тыс.

В Еврейской автономной области, Псковской области, в Алтае и Забайкальском крае – по 45 смертей на 100 тыс. населения. Дагестан, Марий Эл – по 43 человека на 100 тыс.

"Для баланса отметим те регионы, которых потери затронули меньше (или те, где меньше всего признали потери и соотношение потерь к количеству жителей минимальное). Лидерами являются Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там ни одного признанного трупа (хотя, может быть, оттуда в армию и не брали)", – говорится в отчете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери среди личного состава российских оккупантов в Украине по состоянию на 13 мая почти достигли 27 тыс.

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