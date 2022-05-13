В Украине оккупантов из Бурятии убивают в 420 раз больше, чем москвичей – Украинский институт будущего

"Данные Федеральной службы государственной статистики России относительно потерь РФ в войне в Украине свидетельствуют о том, что жителей Бурятии убивают в Украине в 420 раз больше, чем жителей Москвы", – говорится в отчете.

В Бурятии этот показатель составляет 99 на 100 тыс. населения, в Москве – 0,23 на 100 тыс. населения.

Топ-5 регионов России по смертности в ходе боевых действий выглядит, по данным УИБ, так:

Бурятия – 99 человек на 100 тыс. Тыва – 87 человек на 100 тыс. Северная Осетия – 84 человека на 100 тыс. Костромская область – 58 человек на 100 тыс. Севастополь – 47 человек на 100 тыс.

В Еврейской автономной области, Псковской области, в Алтае и Забайкальском крае – по 45 смертей на 100 тыс. населения. Дагестан, Марий Эл – по 43 человека на 100 тыс.

"Для баланса отметим те регионы, которых потери затронули меньше (или те, где меньше всего признали потери и соотношение потерь к количеству жителей минимальное). Лидерами являются Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там ни одного признанного трупа (хотя, может быть, оттуда в армию и не брали)", – говорится в отчете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)