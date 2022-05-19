ВСУ освободили уже 23 населенных пункта после начала контрнаступления на харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и их выход на рубеж госграницы с РФ, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 19 мая на брифинге, который транслировался в YouTube "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая этого года, уже освобождены 23 населенных пункта. Противник усилил огневое влияние, пытаясь сдержать наступление наших войск и выход на рубеж государственной границы", – сказал Громов.

В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление с целью вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области), а также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)