ВСУ освободили уже 23 населенных пункта после начала контрнаступления на харьковском направлении – Генштаб ВСУ

Об этом 19 мая на брифинге, который транслировался в YouTube "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"На харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая этого года, уже освобождены 23 населенных пункта. Противник усилил огневое влияние, пытаясь сдержать наступление наших войск и выход на рубеж государственной границы", – сказал Громов.
В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление с целью вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области), а также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.
227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.