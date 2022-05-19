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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили уже 23 населенных пункта после начала контрнаступления на харьковском направлении – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и их выход на рубеж госграницы с РФ, отметили в Генштабе
Оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и их выход на рубеж госграницы с РФ, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала контрнаступления на харьковском направлении освободили от российских оккупантов 23 населенных пункта.

Об этом 19 мая на брифинге, который транслировался в YouTube "Media Center Ukraine – Ukrinform", сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"На харьковском направлении действиями наших войск, начиная с 5 мая этого года, уже освобождены 23 населенных пункта. Противник усилил огневое влияние, пытаясь сдержать наступление наших войск и выход на рубеж государственной границы", – сказал Громов.

В утренней сводке Генштаб ВСУ отмечал, что на харьковском направлении российские оккупанты пытаются вести контрнаступление с целью вернуть утраченные позиции (18 мая стало известно, что ВСУ освободили еще одно село в Харьковской области), а также активизировали деятельность диверсионно-разведывательных групп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

В Офисе президента 10 мая проинформировали, что в Украине от оккупантов освободили 1003 населенных пункта.

227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, граница, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, брифинг, российские оккупанты
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