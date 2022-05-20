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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин находится в абсолютном тупике – Буданов о вторжении России в Украину

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В феврале Путин говорил о "демилитаризации" и "денацификации" Украины
В феврале Путин говорил о "демилитаризации" и "денацификации" Украины
Фото: ЕРА

Война против Украины стала стратегическим поражением для российской власти в целом и главы Кремля Владимира Путина в частности. Такое мнение начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил The Wall Street Journal в интервью, которое было опубликовано 20 мая.

По его словам, Россия имеет все необходимое для того, чтобы по крайней мере до конца 2022 года вести боевые действия в Украине, но на данный момент положение на войне проигрышно для президента РФ. Буданов считает, что "Путин находится в абсолютном тупике".

Глава украинской военной разведки объяснил, что в нынешней ситуации Путин не может выиграть войну и не может ее остановить, так как этим он признает, что Россия не является таким "сильным и великим государством", как пытался его показать.

Буданов отметил, что, как только население РФ осознает, что "царь не так велик и могуч, как притворяется", это станет началом разрушения государства России в ее нынешнем виде. Глава ГУР назвал это угрозой для Путина внутри страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области.

Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе.

Теги: Россия, Владимир Путин, война, оккупация, разведка, оборона, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, население, войска, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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