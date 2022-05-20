Путин находится в абсолютном тупике – Буданов о вторжении России в Украину

В феврале Путин говорил о "демилитаризации" и "денацификации" Украины Фото: ЕРА

По его словам, Россия имеет все необходимое для того, чтобы по крайней мере до конца 2022 года вести боевые действия в Украине, но на данный момент положение на войне проигрышно для президента РФ. Буданов считает, что "Путин находится в абсолютном тупике".

Глава украинской военной разведки объяснил, что в нынешней ситуации Путин не может выиграть войну и не может ее остановить, так как этим он признает, что Россия не является таким "сильным и великим государством", как пытался его показать.

Буданов отметил, что, как только население РФ осознает, что "царь не так велик и могуч, как притворяется", это станет началом разрушения государства России в ее нынешнем виде. Глава ГУР назвал это угрозой для Путина внутри страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)