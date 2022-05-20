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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Дмитрий Быков: Когда началась война, я понял, что в России прорвался гнойник. Было ощущение, что Путин не сможет править десятилетия

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Быков: Россия вступила на путь гораздо более быстрый, более короткий
Быков: Россия вступила на путь гораздо более быстрый, более короткий
Фото: Evgeniya Vainet / Facebook

После полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин потерял возможность еще долгое время удерживать власть в России. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил российский писатель и поэт Дмитрий Быков.

"Поверить я мог во что угодно, но мне отнюдь не хотелось верить [в начало войны]. И конечно, 24 февраля было для меня серьезным шоком. Эмоции были двоякого порядка. С одной стороны, я понимал, что разразилась катастрофа, с другой – я понимал и понимаю до сих пор, что Россия вступила на путь гораздо более быстрый, более короткий. Что прорвался тот гнойник, который ведет с необратимостью к радикальным переменам. Это никакая не радость. Когда прорывается гнойник, больной радости не испытывает. Но ощущение, что Путин мог бы править так еще десятилетия, а теперь не сможет, у меня было. Я считаю, он не сможет", – подчеркнул Быков.

Он считает, что путинский режим сможет править в РФ максимум до 2024 года.

"Я думаю, что произведен самоубийственный жест. Выстрел даже не в ногу – а уж не знаю, в живот. И мне кажется, что у путинского режима сейчас нет никаких шансов даже при полной российской изоляции тянуть еще – ну про десятилетия разговора нет – по-моему, речь идет о месяцах. Возможно все. Военная реальность гораздо более пластична, чем мирная. Не знаю, до конца ли года [Путина не будет в Кремле] – у меня почему-то есть предчувствие, что это будет быстро, – но в любом случае 2024 год – это максимум", – отметил Быков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Быков, война России против Украины, власть
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