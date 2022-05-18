ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геращенко: Путин совершает геноцид украинского народа. Каждый, кто торгует с этим ублюдком, дает деньги на продолжение войны

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Геращенко: Фактически весь мир платит сейчас более высокую цену и за зерно, и за металл, и за другие ресурсы из-за Путина (на фото)
Геращенко: Фактически весь мир платит сейчас более высокую цену и за зерно, и за металл, и за другие ресурсы из-за Путина (на фото)
Фото: ЕРА

Все, кто продолжают торговлю с режимом президента России Владимира Путина, покупая в том числе российскую нефть и газ, фактически финансируют оккупационные войска РФ в Украине. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Фактически весь мир платит сейчас более высокую цену и за зерно, и за металл, и за другие ресурсы из-за Путина. А сколько западных компаний потеряли акций! На сотни миллиардов долларов. Поэтому Запад уже заплатил высокую цену. Но платить надо и дальше. Не нужно бояться повышения цены на газ или нефть, если отказаться от 30% ее [поставок]. Потому что украинцы живут в условиях ракетных ударов, когда 108 детей потеряли своих родителей, когда погибли тысячи наших солдат и офицеров. Мы еще даже не знаем, сколько людей погибло в Мариуполе. Это, наверное, 10–20–30 тыс. человек. От голода, холода, болезней. То, что делает Путин, – геноцид украинского народа. С этим ублюдком торговать нельзя. И каждый, кто с ним торгует, – это человек, который дает ему деньги на продолжение войны", – подчеркнул Геращенко.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил 16 мая, что ЕС готов начать работу над седьмым пакетом санкций против РФ. В то же время глава МИД не верит, что шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть принят без эмбарго на российскую нефть, единственный вопрос – "когда и какой будет цена, которую ЕС заплатит, чтобы это произошло".

16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, газ, оккупация, нефть, геноцид, Антон Геращенко, торговля, война России против Украины
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