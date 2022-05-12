Из-за санкций РФ использует чипы от холодильников и посудомоек в военной технике – министр торговли США

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые достали из посудомоечных машин и холодильников", – сказала Раймондо.
Пресс-секретарь министерства торговли Робин Паттерсон уточнил, что такую информацию США получили от украинских чиновников, но не уточнил имен.
Раймондо добавила, что экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля. Аналогичные запреты на экспорт ввели еще 30 стран.
Министр объяснила, что подход в таком санкционном давлении на Россию заключался в том, чтобы лишить ее технологий, необходимых для продолжения войны.
В своем выступлении в Сенате Раймондо также напомнила, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов. Белый дом ранее сообщал, что Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод остановили производство.
Как отмечает The Washington Post, Россия производит мало собственных чипов, полагаясь на импорт из азиатских и западных стран. Однако крупнейшие мировые производители микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля – после того, как вступили в силу ограничения, введенные США.
Штаты и другие западные страны еще до 24 февраля урегулировали продажу в Россию микросхем и других электронных компонентов, специально предназначенных для использования в военных целях (для осуществления этих продаж требовалась государственная лицензия).
Новые правила ужесточили эти ограничения, а также заблокировали продажу большинства микросхем двойного назначения, которые имеют как военное, так и коммерческое применение, невоенным пользователям в России, в том числе в высокотехнологичных отраслях.