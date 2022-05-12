Из-за санкций РФ использует чипы от холодильников и посудомоек в военной технике – министр торговли США

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые достали из посудомоечных машин и холодильников", – сказала Раймондо.

Пресс-секретарь министерства торговли Робин Паттерсон уточнил, что такую информацию США получили от украинских чиновников, но не уточнил имен.

Раймондо добавила, что экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70% с момента введения санкций в конце февраля. Аналогичные запреты на экспорт ввели еще 30 стран.

Министр объяснила, что подход в таком санкционном давлении на Россию заключался в том, чтобы лишить ее технологий, необходимых для продолжения войны.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также напомнила, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов. Белый дом ранее сообщал, что Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод остановили производство.