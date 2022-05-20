Данилов о российской власти: Таких, как Путин, там до черта. Там иного руководителя быть не может

Журналисты отметили, что сейчас много слухов о состоянии здоровья Путина, и спросили, изменится ли что-нибудь для Украины, если его внезапно не станет.
"Таких, как Путин, к большому сожалению, там до черта. Зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным – там иного руководителя быть не может", – считает Данилов.
По его мнению, Запад в 90-е годы совершил большую ошибку, сделав ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии.
"Вспомните, все представительства сначала открывались в Москве и все иностранные компании сначала ехали в Москву, потому что мечтали там построить страну будущего. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, – их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. Если будет демократия, то Россия рассыплется, как бумажный дом", – сказал Данилов.
Он отметил, что последствия этой ошибки мира теперь ощущает Украина.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.
В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии". В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.
В апреле 2022 года "Проект" выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.
Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов.
По информации The Sun, 69-летний Путин борется с онкологическим заболеванием, он готовится к хирургической операции.