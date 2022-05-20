Данилов о российской власти: Таких, как Путин, там до черта. Там иного руководителя быть не может

Данилов: Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин Фото: rnbo.gov.ua

Журналисты отметили, что сейчас много слухов о состоянии здоровья Путина, и спросили, изменится ли что-нибудь для Украины, если его внезапно не станет.

"Таких, как Путин, к большому сожалению, там до черта. Зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным – там иного руководителя быть не может", – считает Данилов.

По его мнению, Запад в 90-е годы совершил большую ошибку, сделав ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии.

"Вспомните, все представительства сначала открывались в Москве и все иностранные компании сначала ехали в Москву, потому что мечтали там построить страну будущего. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, – их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. Если будет демократия, то Россия рассыплется, как бумажный дом", – сказал Данилов.

Он отметил, что последствия этой ошибки мира теперь ощущает Украина.