ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов о российской власти: Таких, как Путин, там до черта. Там иного руководителя быть не может

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин
Данилов: Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность смены политики РФ в случае смерти президента РФ Владимира Путина. Об этом он говорил в интервью НВ, опубликованном 19 мая.

Журналисты отметили, что сейчас много слухов о состоянии здоровья Путина, и спросили, изменится ли что-нибудь для Украины, если его внезапно не станет.

"Таких, как Путин, к большому сожалению, там до черта. Зря люди считают, что если Путин уйдет, а придет другой кто-то, он не станет новым Путиным – там иного руководителя быть не может", – считает Данилов.

По его мнению, Запад в 90-е годы совершил большую ошибку, сделав ставку на Россию как на страну, которая должна быть демократической и отвечать за судьбу постсоветских стран на пути к демократии.

"Вспомните, все представительства сначала открывались в Москве и все иностранные компании сначала ехали в Москву, потому что мечтали там построить страну будущего. Демократии в сегодняшней России быть не может, там может быть только Путин. На сегодняшний день те 130 этносов, которые там есть, – их невозможно содержать без диктатуры и тоталитарного режима. Если будет демократия, то Россия рассыплется, как бумажный дом", – сказал Данилов. 

Он отметил, что последствия этой ошибки мира теперь ощущает Украина. 

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Полковник ФСБ в отставке, бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков сообщил, ссылаясь на источники, что в 2020 году состояние здоровья Путина резко ухудшилось. "Это отмечали те, кто был допущен к нему на встречи. Они были шокированы, они видели Путина другим. Но медицина сейчас такая, что может и помочь человеку добиться ремиссии, улучшений", – сказал он.

В сентября 2020 года сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец рассказал, что глава Кремля болен и "у него есть проблемы, которые требуют применения химиотерапии"В ноябре того же года британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за болезни Путин может покинуть пост президента России. В Кремле эту информацию назвали "чушью полной" и заверили, что у Путина отменное здоровье.

В апреле 2022 года "Проект" выпустил расследование о здоровье Путина. Издание выяснило, что в команде врачей президента РФ есть хирург-онколог.

Британский таблоид Daily Mail, ссылаясь на информацию, полученную от разведывательного альянса "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США, сообщил, что отечность, которая у Путина наблюдается в последние годы, может быть связана с длительным приемом стероидов.

По информации The Sun, 69-летний Путин борется с онкологическим заболеванием, он готовится к хирургической операции. 

Теги: Россия, Владимир Путин, здоровье, демократия, диктатура, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
"Я принимаю это и благодарю за безграничную любовь, которой научила". Бадоев сообщил о смерти матери
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
  "Деньги этот концерт не принесет. Он просто такую тень бросил на меня". Билык высказалась о гастролирующем в РФ экс-супруге Ахмадове
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Хименес-Браво: Я изучал историю Украины. Объединенные украинцы против Московии. Ничего не изменилось, враг все тот же
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Отец и сын Чмерковские строят для переселенцев во Львовской области модульный городок
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Решетник спел "Ой, у лузі червона калина". Видео
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
Барских выступит с благотворительными концертами в Германии
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
"Не надо мне писать, чтобы я ехала к москалям". Назвавшая ЛГБТ-ориентацию грехом Федишин покинула Украину
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть"
  "Господи, что я по этой страдал жизни и родине?! Ну тебя к черту!" Быков прочитал новое стихотворение "Вторая смерть" G
Дмитрий ГОРДОН
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
"Страшная разлука, тоска по тебе невероятная". Матвиенко посвятила пост своему мужу
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
Роднянский рассекретил название сериала о Путине
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
"У нас родилась еще одна прекрасная девочка". Эд Ширан во второй раз стал отцом
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж
Опубликованы фото с похорон Кравчука, в том числе посмертный снимок. Эксклюзив от Гордона. Фоторепортаж G
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
"А я просто українка, україночка". Муж Мозговой показал их дочь. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принц Уильям и его жена Кэтрин встретились с Томом Крузом на благотворительном кинопоказе в Лондоне. Фото
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
Принцу Чарльзу в Канаде от имени Зеленского вручили марку о российском корабле, посланном украинским пограничником
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (542914)
2
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (360800)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини (76290)
4
Ласточкин о работе в РФ после 2014 года: Я возлагал надежды на этот проект и взял кредит у продюсера, купил квартиру (29763)
5
"Это просто ужас", "Срамота". Волочкова в купальнике возмутила сеть новым шпагатом. Фото (25608)
6
"Давно выжившие из ума восковые гниды". Гордон показал шестерых российских артистов, которые поддержали убийство украинцев (17052)
7
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям (16419)
8
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами (15630)
 
 
 
 