Шендерович: Ни одно изолированное государство никогда не выигрывало войну против всего мира. Сегодня консолидация мира против России выше, чем против гитлеровской Германии

"Тут не надо быть военным стратегом. Никогда не выигрывало одно государство против всего объединенного мира... Никогда государство, находившееся в изоляции против всего мира, не выигрывало войны. Можно выиграть тактически… можно взять этот населенный пункт наконец и объявить это победой, но никогда большие войны не выигрывались страной, которая находится в противостоянии с целым миром", – сказал Шендерович.
По его словам, "сегодня консолидация мира против России выше, чем консолидация против гитлеровской Германии".
"Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого. Это даже неприлично об этом спорить. Ни военные возможности, ни экономические возможности, никакие, ни интеллектуальные – мы же видим этих бойцов", – отметил Шендерович.
В то же время, от "исторического поражения России" не сильно легче защитникам Мариуполя, жителям Одессы, семьям погибших и миллионам беженцев, подчеркнул российский публицист и телеведущий.
"И в этом смысле вопрос только в цене", – резюмировал Шендерович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что война не закончится в ближайшее время и что она будет длительной. По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент наступит во второй половине августа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы.
После нападения России на Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным МИД Украины (на 8 апреля), с 24 февраля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, этот процесс продолжается.