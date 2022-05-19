Шендерович: Ни одно изолированное государство никогда не выигрывало войну против всего мира. Сегодня консолидация мира против России выше, чем против гитлеровской Германии

Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого, отметил Шендерович Фото: EPA

"Тут не надо быть военным стратегом. Никогда не выигрывало одно государство против всего объединенного мира... Никогда государство, находившееся в изоляции против всего мира, не выигрывало войны. Можно выиграть тактически… можно взять этот населенный пункт наконец и объявить это победой, но никогда большие войны не выигрывались страной, которая находится в противостоянии с целым миром", – сказал Шендерович.

По его словам, "сегодня консолидация мира против России выше, чем консолидация против гитлеровской Германии".

"Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого. Это даже неприлично об этом спорить. Ни военные возможности, ни экономические возможности, никакие, ни интеллектуальные – мы же видим этих бойцов", – отметил Шендерович.

В то же время, от "исторического поражения России" не сильно легче защитникам Мариуполя, жителям Одессы, семьям погибших и миллионам беженцев, подчеркнул российский публицист и телеведущий.

"И в этом смысле вопрос только в цене", – резюмировал Шендерович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



