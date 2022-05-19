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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шендерович: Ни одно изолированное государство никогда не выигрывало войну против всего мира. Сегодня консолидация мира против России выше, чем против гитлеровской Германии

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Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого, отметил Шендерович
Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого, отметил Шендерович
Фото: EPA

Россия стратегически проиграла Украине в войне, которую начала 24 февраля. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Тут не надо быть военным стратегом. Никогда не выигрывало одно государство против всего объединенного мира... Никогда государство, находившееся в изоляции против всего мира, не выигрывало войны. Можно выиграть тактически… можно взять этот населенный пункт наконец и объявить это победой, но никогда большие войны не выигрывались страной, которая находится в противостоянии с целым миром", – сказал Шендерович.

По его словам, "сегодня консолидация мира против России выше, чем консолидация против гитлеровской Германии".

"Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого. Это даже неприлично об этом спорить. Ни военные возможности, ни экономические возможности, никакие, ни интеллектуальные – мы же видим этих бойцов", – отметил Шендерович.

В то же время, от "исторического поражения России" не сильно легче защитникам Мариуполя, жителям Одессы, семьям погибших и миллионам беженцев, подчеркнул российский публицист и телеведущий.

"И в этом смысле вопрос только в цене", – резюмировал Шендерович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что война не закончится в ближайшее время и что она будет длительной. По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент наступит во второй половине августа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы.

После нападения России на Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным МИД Украины (на 8 апреля), с 24 февраля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, этот процесс продолжается.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, Одесса, Виктор Шендерович, захват, беженцы, Мариуполь, нападение, пленные, коалиция, история, российская агрессия, наступление, война России против Украины, президент, писатель, телеведущий, интервью, погибшие
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