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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский полковник в эфире Скабеевой заявил, что РФ находится "в полном геополитическом одиночестве", а украинцы готовы воевать до последнего

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Ходаренок назвал готовность украинских военних защищать свою родину до последнего человека составной частью высокой боеспособности армии
Ходаренок назвал готовность украинских военних защищать свою родину до последнего человека составной частью высокой боеспособности армии
Скриншот: smotrim.ru

Бывший полковник советской армии и военный эксперт Михаил Ходаренок в эфире российской пропагандистской программы "60 минут", опубликованной 16 мая, признал, что Россия находится в полной изоляции на международной арене и против нее настроен весь мир.

Отвечая на вопрос ведущей программы, пропагандистки Ольги Скабеевой о возможной контратаке Украины в июле – августе и деоккупации Луганской, Донецкой областей и Крыма, Ходаренок отметил, что украинская армия высоко мотивирована и с помощью предоставленного Западом вооружения готова воевать до победы.

Он также сказал, что Украина готова ввести в боевые ряды до 1 млн военных. Все эти факторы, по словам полковника, будут способствовать ухудшению ситуации для российской армии и их нужно рассматривать как "реальность самого ближайшего будущего".

"Не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о каком-то морально психологическом надломе в Вооруженных силах Украины, что якобы там близятся настроения к какому-то перелому. Все это, мягко говоря, не соответствует действительности. Они готовы защищать свою родину и намерены сражаться до последнего человека. Это является составной частью высокой боеспособности армии, одной из важнейших", – отметил Ходаренок.

Еще одной проблемой для России, по его словам, является ее полная изоляция на геополитической арене.

"Самый главный недостаток нашего военно-политического положения в том, что мы в полном геополитическом одиночестве. И практически против нас, как бы нам ни хотелось признавать, весь мир. И вот из этой ситуации надо выходить", — подчеркнул Ходаренок.

На что Скабеева ответила, что "тех, кто за нас или сохраняет нейтралитет, больше. Ну, если по головам посчитать", назвав при этом Китай и Индию.

Ходаренок призвал россиян считаться с реальностью, "размахивание Россией ракетами" в сторону Финляндии назвал "забавным" и предостерег, что впоследствии тех, кто не признает "действительность истории", она сильно бьет по носу.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, большая часть активных боевых действий в войне с Россией будет завершена до конца 2022 года, а переломный момент наступит во второй половине августа.

Теги: Россия, Крым, Украина, Луганская область, Донецкая область, война, военные, украинцы, война России против Украины, Ольга Скабеева
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