"Россия пытается найти свое "чудо-оружие". Зеленский заявил о полном провале вторжения РФ в Украину

В РФ боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне допущены "катастрофические ошибки", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 18 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил в комментарии "Первому каналу", что Россия начала использовать в войне против Украины комплексы лазерного оружия "Задира", способные физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты.

"Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им пригодилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более 2 тыс. ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки, – прокомментировал заявление Борисова Зеленский. – Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачено российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без стратегического именно военного результата".

Так, за прошедшие сутки оккупанты "били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру", добавил президент Украины.

"Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин: "вундерваффе". Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все свидетельствует о полном провале вторжения", – отметил Зеленский.

По его словам, это также свидетельствует о том, что "они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки".

Война России против Украины. Главное (обновляется)