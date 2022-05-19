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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия пытается найти свое "чудо-оружие". Зеленский заявил о полном провале вторжения РФ в Украину

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В РФ боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне допущены "катастрофические ошибки", отметил Зеленский
В РФ боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне допущены "катастрофические ошибки", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Попытки России найти "чудо-оружие" на третьем месяце полномасштабной войны против Украины свидетельствуют о полном провале ее вторжения.

Об этом 18 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил в комментарии "Первому каналу", что Россия начала использовать в войне против Украины комплексы лазерного оружия "Задира", способные физически поражать цели, экономя дорогостоящие ракеты.

"Во-первых, обращает на себя внимание тот факт, что им пригодилось экономить ракеты и как-то это объяснять. То есть более 2 тыс. ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки, – прокомментировал заявление Борисова Зеленский. – Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой, как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома. И ракетами, большинство из которых потрачено российской армией на уничтожение абсолютно гражданской инфраструктуры без стратегического именно военного результата".

Так, за прошедшие сутки оккупанты "били так ракетами по Николаеву, а также по Днепру", добавил президент Украины.

"Что ж, в пропаганде нацистской Германии был такой термин: "вундерваффе". Чудо-оружие. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне. И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все свидетельствует о полном провале вторжения", – отметил Зеленский.

По его словам, это также свидетельствует о том, что "они боятся признать, что на самом высоком государственном и военном уровне в России допущены катастрофические ошибки".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1549582658772320/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские оккупационные войска временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей. В ходе боев ВСУ возобновляют контроль над ранее оккупированными территориями Украины.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

По данным Генштаба ВСУ на 18 мая, потери среди личного состава армии РФ достигли около 28,3 тыс. человек.

Зеленский подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации в Украине с 25 мая на 90 дней – до 23 августа. В настоящее время оба проекта закона (№7389 и №7390) об утверждении указов президента направлены на рассмотрение комитета Рады. Зеленский выразил надежду, что парламент Украины в ближайшее время поддержит это решение.

Теги: Россия, Германия, Украина, оружие, Николаев, оккупация, Днепр, катастрофа, Юрий Борисов, вторжение, Владимир Зеленский, ВСУ, нацисты, мародеры, война России против Украины, ракеты, президент, вице-премьер, лазер
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