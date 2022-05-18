ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

По Днепру утром был нанесен ракетный удар. Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в объект инфраструктуры – глава ОВА

Обломки одной из ракет попали в частный двор
Обломки одной из ракет попали в частный двор
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

По Днепру утром 18 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Тревожная ночь и беспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены два дома", – сообщил он.

Вторая ракета попала в объект транспортной инфраструктуры, он разрушен.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

14-го и 15 мая оккупанты обстреливали Широковскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепр, Днепропетровская область, ПВО, Валентин Резниченко, война России против Украины, ракеты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ее прокляли". Украинский ведущий высказался о певице Loboda, которая месяц замалчивала российскую агрессию против Украины
  "Ее прокляли". Украинский ведущий высказался о певице Loboda, которая месяц замалчивала российскую агрессию против Украины
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  "Делайте хоть что-нибудь". Комаровский назвал два условия, которые помогут не потерять надежду и смысл жизни во время войны
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
  Alekseev о Синецкой: Будет ли она выступать в составе "ВИА Гры" в России? Это вопрос к Меладзе. Мы по этому поводу не общаемся
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
Псюк из Kalush Orchestra заявил, что призыв на "Евровидении 2022" спасти защитников Мариуполя был важнее победы
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  Данилко рассказал, когда в последний раз был в родной Полтаве
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  "Сегодняшняя пропаганда такая эффективная, потому что отвлекает от проблем". Роднянский рассказал, когда Путин начал готовиться к войне
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (208250)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (192198)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (101219)
4
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (97647)
5
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (61409)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (49973)
7
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (35994)
8
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (35511)
 
 
 
 