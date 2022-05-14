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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Широковскую общину Днепропетровской области из "Ураганов" – глава ОВА

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Оккупанты вели огонь из РСЗО "Ураган"
Оккупанты вели огонь из РСЗО "Ураган"
Фото: EPA

Российские оккупанты утром 14 мая обстреляли Широковскую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

Он отметил, что ночью в регионе была одна воздушная тревога.

"На рассвете враг обстрелял из [реактивных систем залпового огня] "Ураган" Широковскую общину. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла. На нескольких дворах – кассетные боеприпасы", – написал он.

Резниченко добавил, что сейчас работают пиротехники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, РСЗО "Ураган", обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины
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