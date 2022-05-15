Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Широковскую общину в Днепропетровской области – глава ОВА

"Ночь снова с тревогой... В полночь враг дважды обстрелял Широковскую общину в Криворожском районе. Били из "Ураганов", – заявил он.

По словам Резниченко, снаряды попали между селами, никто не пострадал.

"Сейчас в области спокойно", – добавил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)