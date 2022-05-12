Энергетики возобновили электроснабжение для еще 7 тыс. семей – ДТЭК Ахметова

В частности, в Киевской области аварийные бригады ДТЭК возобновили электроснабжение для 1614 домов. Свет вернули частично в Гостомеле, Горенке, Ирпене и Буче Бучанского района, а также в селах Кухари и Тетеревское Вышгородского района. Без электричества остаются еще около 4 тыс. домохозяйств в девяти населенных пунктах области.

"12 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – отмечают в ДТЭК.

За прошедшие сутки бригады энергетиков смогли полностью или частично возобновить электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области. Снова со светом теперь 5118 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. В области продолжаются активные боевые действия.

"Самые сложные направления – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское и великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты линий", – сообщили в компании.

Также в Днепропетровской области возобновили электроснабжение для 663 домохозяйств, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

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