Энергетики ДТЭК Ахметова помогают возобновлять работу электросетей "Укрзалізниці" – заявление компании

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому шесть бригад и пять единиц техники из "ДТЭК Одесские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" отправились на помощь коллегам из "Укрзалізниці" на восстановление электрических сетей Львовской и Киевской областях", – сообщили в компании.

На минувшей неделе из-за вражеских обстрелов получили повреждения несколько энергообъектов "Укрзалізниці" по всей стране. Поэтому без света остались жители соседних населенных пунктов и остановилось железнодорожное сообщение. 28 специалистов ДТЭК будут работать, чтобы как можно скорее возобновить работу электрооборудования и вернуть нормальное функционирование железной дороги во Львовской и Киевской областях. Аварийные бригады энергетиков ДТЭК непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий, подчеркнули в компании.

"Энергетики, специалисты "Укрзалізниці" вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств, делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", – сообщили в ДТЭК.

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