Франция раскрыла тайную операцию РФ и объявила о высылке шестерых россиян с дипломатическим статусом

"После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", – сказано в сообщении.
МИД уведомил о решении выслать "второе лицо" посольства РФ из-за "отсутствия российского посла".
4 апреля стало известно о высылке из Франции 35 российских дипломатов. В МИД Франции объяснили свое решение тем, что деятельность россиян с дипломатическим статусом противоречит интересам французской безопасности, а сама "акция является частью европейского движения".
С 24 февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину, по 8 апреля ООН, Евросоюз и 26 государств выслали в общей сложности 443 дипломатических сотрудника России, сообщало Министерство иностранных дел Украины. Больше всего россиян выслали Польша (45), Германия (40) и Словакия (38).
28 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало данные 620 сотрудников ФСБ РФ, которые действуют на территории Европы.