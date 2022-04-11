Франция раскрыла тайную операцию РФ и объявила о высылке шестерых россиян с дипломатическим статусом

"После очень длительного расследования Главное управление внутренней безопасности в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проведенную российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата", – сказано в сообщении.

МИД уведомил о решении выслать "второе лицо" посольства РФ из-за "отсутствия российского посла".

4 апреля стало известно о высылке из Франции 35 российских дипломатов. В МИД Франции объяснили свое решение тем, что деятельность россиян с дипломатическим статусом противоречит интересам французской безопасности, а сама "акция является частью европейского движения".