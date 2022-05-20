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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Россия не так слаба, как нам хотелось бы. Люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю – легкомысленны

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Данилов: Сейчас достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию
Данилов: Сейчас достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию
Фото: president.gov.ua

Сейчас на фронте "достигнут определенный паритет", равновесие будет сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от поставок оружия Украине западными партнерами, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном 19 мая.

Журналисты попросили Данилова прокомментировать мнение ряда экспертов, согласно которому сейчас украинская и российская армии достигли паритета и высока вероятность того, что эта война станет позиционной.

"Я хочу заметить, что отношусь к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как нам хотелось бы. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю, – легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации", – сказал Данилов. 

По словам секретаря СНБО, в зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, "весы будут качаться то в одну, то в другую сторону".

"Сейчас действительно достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию, но я обращаю внимание: что касается самолетов, стратегической авиации, что касается бомбардировок нашей территории ракетами, имеющими очень мощные способности, – все это продолжает работать по нам почти каждый день. Агрессор действует уже не только авиацией, он задействует подлодки, флот и многие другие военные компоненты", – подчеркнул Данилов. 

На вопрос о задаче максимум для Украины в этой войне и о том, будут ли продолжаться военные действия на территории России, Данилов ответил, что на данный момент задача – "зачистить территорию Украины до последнего оккупанта", а решения о дальнейших шагах будут приниматься исходя из обстоятельств. 

При этом он подчеркнул, что Москва не меняла планы по уничтожению Украины и ее военно-политического руководства, а также продолжает попытки внутренне дестабилизировать страну с помощью "оставшихся после [экс-президента Виктора] Януковича гауляйтеров".

В ближайшее время, по оценке Данилова, президент РФ Владимир Путин выводить войска из Украины не будет.

"Потому что понимания реальности у него нет, там есть только фантастические амбиции, которые не связаны с реальностью. Внешняя война россиянам нужна, чтобы удерживать внутреннюю стабильность, иначе житель Татарстана или Якутии имеет все шансы забыть, что сегодня он называет себя россиянином", – добавил секретарь СНБО. 

Контекст:

Сегодня – 86-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

227-й батальон 127-й бригады Сил теробороны ВСУ города Харькова оттеснил россиян и вышел на участок государственной границы, сообщило Минобороны Украины 15 мая.

Теги: Владимир Путин, оборона, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов
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