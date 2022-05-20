Данилов: Россия не так слаба, как нам хотелось бы. Люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю – легкомысленны

Журналисты попросили Данилова прокомментировать мнение ряда экспертов, согласно которому сейчас украинская и российская армии достигли паритета и высока вероятность того, что эта война станет позиционной.

"Я хочу заметить, что отношусь к тем людям, которые четко понимают, что Россия не так слаба, как нам хотелось бы. И те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю, – легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, в зависимости от того, что и в какие сроки будет поставляться, "весы будут качаться то в одну, то в другую сторону".

"Сейчас действительно достигнут определенный паритет, российской армии очень сложно продвигаться дальше на нашу территорию, но я обращаю внимание: что касается самолетов, стратегической авиации, что касается бомбардировок нашей территории ракетами, имеющими очень мощные способности, – все это продолжает работать по нам почти каждый день. Агрессор действует уже не только авиацией, он задействует подлодки, флот и многие другие военные компоненты", – подчеркнул Данилов.

На вопрос о задаче максимум для Украины в этой войне и о том, будут ли продолжаться военные действия на территории России, Данилов ответил, что на данный момент задача – "зачистить территорию Украины до последнего оккупанта", а решения о дальнейших шагах будут приниматься исходя из обстоятельств.

При этом он подчеркнул, что Москва не меняла планы по уничтожению Украины и ее военно-политического руководства, а также продолжает попытки внутренне дестабилизировать страну с помощью "оставшихся после [экс-президента Виктора] Януковича гауляйтеров".

В ближайшее время, по оценке Данилова, президент РФ Владимир Путин выводить войска из Украины не будет.

"Потому что понимания реальности у него нет, там есть только фантастические амбиции, которые не связаны с реальностью. Внешняя война россиянам нужна, чтобы удерживать внутреннюю стабильность, иначе житель Татарстана или Якутии имеет все шансы забыть, что сегодня он называет себя россиянином", – добавил секретарь СНБО.