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ВОЙНА В УКРАИНЕ

NYT обнародовала доказательства массовой казни в Буче. Видео

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Убитые участники самообороны и украинские военные
Убитые – участники самообороны и украинские военные
Фото: EPA

Доказательства убийства восьми украинцев, совершенного российскими десантниками в начале марта в Буче, опубликовала 19 мая The New York Times.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки, записи с нескольких уличных камер и видео очевидцев за 4 марта. Издание утверждает, что в доме по адресу: Яблонская, 144 в тот день были убиты Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Фото: Evan Hill / Twitter
Фото: Evan Hill / Twitter

Казненные – участники самообороны и украинские военныеКак рассказали газете свидетели, в день захвата Бучи они укрывались от российских десантников в доме Карпенко. Их нашли и под дулом автомата вывели из дома.

Солдаты обыскали мужчин и проверили на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их повели в здание по адресу: Яблонская, 144, которое оккупанты превратили в базу и госпиталь. Уличные камеры наблюдения зафиксировали этот момент. 

Самого момента расстрела на опубликованном видео нет. Но из дома напротив сняли, как группу пленных на стоянке перед базой россиян выводят во двор и ставят на колени. О расстрелах журналистам рассказали восемь очевидцев, в том числе один из тех, кого вели на расстрел. Ему удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важные органы. Этот человек утверждает, что он притворился мертвым, дождался, пока военные уйдут, и скрылся.

Отмечается, что еще один человек в тот день был отпущен. По словам местного военного командира и представителей следственных органов, на которые ссылается NYT, сейчас он находится под следствием. В документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что речь идет о "государственной измене".

Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, были вынесены во двор и вместе с телами шести других жертв пролежали там почти месяц.

Контекст:

Буча находится в 30 км к северо-западу от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

23 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что на территории города заканчиваются сбор и эксгумация тел погибших и умерших во время российской оккупации. "Цифра, которую имеем на сегодняшний день, – 412. Но ее еще будут уточнять", – сказал мэр и добавил, что каждый третий погибший в Киевской области – житель Бучи.

Президент РФ Владимир Путин отрицает причастность российских военных к зверствам в Буче, он назвал убийства под Киевом "фейком".

Теги: оккупация, жертвы, Буча, война России против Украины, The New York Times
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