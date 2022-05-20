NYT обнародовала доказательства массовой казни в Буче. Видео

Журналисты проанализировали спутниковые снимки, записи с нескольких уличных камер и видео очевидцев за 4 марта. Издание утверждает, что в доме по адресу: Яблонская, 144 в тот день были убиты Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

Фото: Evan Hill / Twitter

Казненные – участники самообороны и украинские военные. Как рассказали газете свидетели, в день захвата Бучи они укрывались от российских десантников в доме Карпенко. Их нашли и под дулом автомата вывели из дома.

Солдаты обыскали мужчин и проверили на наличие татуировок, которые могли бы свидетельствовать о военной принадлежности, заставили некоторых из них снять зимние куртки и обувь. Затем их повели в здание по адресу: Яблонская, 144, которое оккупанты превратили в базу и госпиталь. Уличные камеры наблюдения зафиксировали этот момент.

In addition to the security camera footage, a man filming from a neighboring house captured the captives being forced to kneel outside 144 Yablunska Street. He counted all nine men in line. Rudenko was wearing a distinctive blue hooded sweatshirt. pic.twitter.com/h20xUbbSxa — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022

Самого момента расстрела на опубликованном видео нет. Но из дома напротив сняли, как группу пленных на стоянке перед базой россиян выводят во двор и ставят на колени. О расстрелах журналистам рассказали восемь очевидцев, в том числе один из тех, кого вели на расстрел. Ему удалось выжить, так как пуля не задела жизненно важные органы. Этот человек утверждает, что он притворился мертвым, дождался, пока военные уйдут, и скрылся.

Отмечается, что еще один человек в тот день был отпущен. По словам местного военного командира и представителей следственных органов, на которые ссылается NYT, сейчас он находится под следствием. В документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что речь идет о "государственной измене".

Тела мужчин, убитых на стоянке и внутри здания, были вынесены во двор и вместе с телами шести других жертв пролежали там почти месяц.