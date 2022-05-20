"Даже частично не будем Россией". Зеленский считает, что народ Украины наконец-то объединился, к сожалению, – по "кровавой причине"

"Мы все объединены, мы точно понимаем, кто мы, чем мы отличаемся от наших соседей, кто за что борется. Мы одинаковые… прекрасное государство, и мы все объединены. Наконец-то наш народ объединился, к сожалению, по такой кровавой причине, но наконец-то это произошло – объединение народа, объединение государства, объединение ментальности, объединение общества, объединение идей, объединение современного, а значит и будет объединено будущее. Это прекрасно", – сказал Зеленский.

Обращаясь к студентам, глава государства призвал их работать и оставаться в Украине.

"Вы здесь нужны, ни в одной стране мира, куда бы ни поехали, какие бы объятия ни были… Мы всегда будем Украиной, и уж точно понятно – даже частично не будем Россией… Лучше, чем в нашем государстве, украинцам не будет, я в этом уверен", – подчеркнул Зеленский.

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