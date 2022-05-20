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"Даже частично не будем Россией". Зеленский считает, что народ Украины наконец-то объединился, к сожалению, – по "кровавой причине"

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Украинцы точно понимают, чем отличаются от своих соседей, отметил Зеленский
Украинцы точно понимают, чем отличаются от своих соседей, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

После полномасштабного вторжения РФ в Украине произошло объединение народа. Такое мнение 19 мая, в ходе общения со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский, мероприятие транслировалось на YouTube-канале Офис президента.

"Мы все объединены, мы точно понимаем, кто мы, чем мы отличаемся от наших соседей, кто за что борется. Мы одинаковые… прекрасное государство, и мы все объединены. Наконец-то наш народ объединился, к сожалению, по такой кровавой причине, но наконец-то это произошло – объединение народа, объединение государства, объединение ментальности, объединение общества, объединение идей, объединение современного, а значит и будет объединено будущее. Это прекрасно", – сказал Зеленский.

Обращаясь к студентам, глава государства призвал их работать и оставаться в Украине.  

"Вы здесь нужны, ни в одной стране мира, куда бы ни поехали, какие бы объятия ни были… Мы всегда будем Украиной, и уж точно понятно – даже частично не будем Россией… Лучше, чем в нашем государстве, украинцам не будет, я в этом уверен", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев, 5 млн из которых за границей. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.

Согласно результатам опроса, проведенного с 11 апреля по 6 мая социологической службой Центра Разумкова, 94,3% украинцев, которые после нападения оккупантов вернулись в Украину из других стран, уверены в победе над Россией.

Теги: Россия, Украина, нападение, вторжение, студенты, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, население, будущее, объединение
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