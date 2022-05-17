94% украинцев, которые вернулись в Украину из других стран, уверены в победе над Россией – опрос

Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу.

5,7% опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, среди тех, кто выезжал из Украины во второй половине марта, в победу верили 89,1% респондентов. 1% – считали, что победить РФ не удастся. Еще 9,9% украинцев не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая среди граждан Украины старше 18 лет, которые из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов выехали из страны и сейчас возвращаются обратно. 105 респондентов были опрошены на пунктах пропуска в Закарпатской области.

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