94% украинцев, которые вернулись в Украину из других стран, уверены в победе над Россией – опрос

Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу.
5,7% опрошенных затруднились с ответом.
Как отмечают социологи, среди тех, кто выезжал из Украины во второй половине марта, в победу верили 89,1% респондентов. 1% – считали, что победить РФ не удастся. Еще 9,9% украинцев не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая среди граждан Украины старше 18 лет, которые из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов выехали из страны и сейчас возвращаются обратно. 105 респондентов были опрошены на пунктах пропуска в Закарпатской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины за это время. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехали уже 1,6 млн человек.
Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев, 5 млн из которых за границей. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.