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ВОЙНА В УКРАИНЕ

94% украинцев, которые вернулись в Украину из других стран, уверены в победе над Россией – опрос

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Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу
Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

94,3% украинцев, которые после полномасштабного вторжения российских оккупантов вернулись в Украину из других стран, уверены в победе над Россией. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 мая результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Среди граждан, которые вернулись в страну, нет тех, кто считает, что украинские военные не одержат победу.

5,7% опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, среди тех, кто выезжал из Украины во второй половине марта, в победу верили 89,1% респондентов. 1% – считали, что победить РФ не удастся. Еще 9,9% украинцев не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая среди граждан Украины старше 18 лет, которые из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов выехали из страны и сейчас возвращаются обратно. 105 респондентов были опрошены на пунктах пропуска в Закарпатской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины за это время. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехали уже 1,6 млн человек. 

Президент Украины Владимир Зеленский 11 мая заявил, что свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев5 млн из которых за границей. И не менее 95% из них хотят как можно скорее вернуться домой.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, граница, украинцы, война России против Украины
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