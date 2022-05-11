Свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев, не менее 95% из них хотят вернуться домой срочно – Зеленский

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
Зеленский сказал, что украинцы, которые покинули свои дома за период с 24 февраля, – "не совсем беженцы", это вынужденно перемещенные лица.
"Почему они не беженцы? Потому что эти люди – по нашим оценкам, 95–97% из 12 млн, 5 млн из которых за границей, – хотят срочно вернуться домой, в любой момент, когда будет более-менее безопасно. Сегодня наши города начинают наполняться людьми. Даже несмотря на обращения местной власти, что "опасно, не спешите", люди возвращаются. Почему я разделяю: есть беженцы и перемещенные лица. Потому что мужчины остались. Дедушки, отцы, сыновья пошли на войну, а их жены, внучки уехали из-за опасности и хотят вернуться. Вопрос не только в патриотизме и любви к стране – она есть – вопрос в безграничной любви к свои мужчинам. Поэтому это именно внутренне перемещенные лица, и они вернутся", – заявил президент.
Он отметил, что страны ЕС "могут не бояться" волны миграции из Украины.
"Мы благодарны за большую поддержку, но вы должны также знать: если кто-то не был в Украине, мы всех приглашаем после войны. Вы увидите, что в Украине все есть: море, горы, все есть. В принципе, как у вас, во Франции. И есть семья, работа. Такие вещи не меняют на что-то другое, только вынужденно", – добавил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным ООН на 10 мая, 5,98 млн человек выехали из Украины за это время. После 28 февраля украинцы начали возвращаться, в страну въехали уже 1,6 млн человек.
Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения президенты Польши и США, а также парламенты Литвы и Чехии.