Свои дома из-за войны покинули 12 млн украинцев, не менее 95% из них хотят вернуться домой срочно – Зеленский

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

Зеленский сказал, что украинцы, которые покинули свои дома за период с 24 февраля, – "не совсем беженцы", это вынужденно перемещенные лица.

"Почему они не беженцы? Потому что эти люди – по нашим оценкам, 95–97% из 12 млн, 5 млн из которых за границей, – хотят срочно вернуться домой, в любой момент, когда будет более-менее безопасно. Сегодня наши города начинают наполняться людьми. Даже несмотря на обращения местной власти, что "опасно, не спешите", люди возвращаются. Почему я разделяю: есть беженцы и перемещенные лица. Потому что мужчины остались. Дедушки, отцы, сыновья пошли на войну, а их жены, внучки уехали из-за опасности и хотят вернуться. Вопрос не только в патриотизме и любви к стране – она есть – вопрос в безграничной любви к свои мужчинам. Поэтому это именно внутренне перемещенные лица, и они вернутся", – заявил президент.

Он отметил, что страны ЕС "могут не бояться" волны миграции из Украины.

"Мы благодарны за большую поддержку, но вы должны также знать: если кто-то не был в Украине, мы всех приглашаем после войны. Вы увидите, что в Украине все есть: море, горы, все есть. В принципе, как у вас, во Франции. И есть семья, работа. Такие вещи не меняют на что-то другое, только вынужденно", – добавил Зеленский.

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