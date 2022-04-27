Минцифры Украины запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным

Узнать нужную информацию о социальных выплатах украинцы могут по номеру 0-800-33-18-34. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Звонки с номеров украинских мобильных операторов бесплатные.
"Напомним, что на прошлой неделе в "Дії" появилась комплексная услуга для ВПЛ, которой воспользовались уже более 100 тыс. украинцев", – отметили в сообщении.
Всю информацию о выплатах помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно узнать по ссылке.
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С 24 апреля более 2 млн украинцев зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Об этом 25 апреля сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.
Украина выплачивает ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.