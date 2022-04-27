Минцифры Украины запустило горячую линию по выплатам переселенцам и безработным

Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 22.00 Фото: depositphotos.com

Узнать нужную информацию о социальных выплатах украинцы могут по номеру 0-800-33-18-34. Горячая линия работает ежедневно с 8.00 до 22.00. Звонки с номеров украинских мобильных операторов бесплатные.

"Напомним, что на прошлой неделе в "Дії" появилась комплексная услуга для ВПЛ, которой воспользовались уже более 100 тыс. украинцев", – отметили в сообщении.

Всю информацию о выплатах помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно узнать по ссылке.

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