В "Дії" теперь можно оформить статус внутренне перемещенного лица и получить денежную помощь

"Вы можете получать ежемесячно 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту "єПідтримка" и потратить на что угодно (или снять наличные)", – отметил он.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.

Федоров уточнил, что эта услуга в приложении "Дія" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто ранее не имел статуса ВПЛ. Позже появится возможность предоставить на помощь для всех переселенцев.

Всю информацию о выплатах помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно узнать по ссылке.

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