В "Дії" теперь можно оформить статус внутренне перемещенного лица и получить денежную помощь

"Вы можете получать ежемесячно 2 тыс. грн на себя и 3 тыс. грн на каждого вашего ребенка. Деньги можно получить на карту "єПідтримка" и потратить на что угодно (или снять наличные)", – отметил он.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.
Федоров уточнил, что эта услуга в приложении "Дія" касается только тех людей, которые сейчас находятся в Украине, и тех, кто ранее не имел статуса ВПЛ. Позже появится возможность предоставить на помощь для всех переселенцев.
Всю информацию о выплатах помощи и получении статуса внутренне перемещенного лица можно узнать по ссылке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 19 апреля статус внутренне перемещенных лиц в Украине получили более 1,4 млн человек.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 5 млн граждан. Больше половины из них (2,8 млн) приняла Польша.