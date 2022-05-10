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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия запугивает украинцев, чтобы создать миграционный кризис в Европе – Шмыгаль

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Из Украины выехали почти 6 млн человек
Из Украины выехали почти 6 млн человек
Фото: EPA

Российские войска намеренно совершают преступления против человечности в Украину, чтобы запугать украинцев и вынудить их уезжать в Европу, что в свою очередь может создать миграционный кризис в ЕС. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "РБК-Украина", опубликованном 9 мая.

"Почему Россия намеренно совершает здесь преступления против человечности и геноцид? Разумеется, они нас ненавидят и хотят уничтожить наш народ. Но также они запугивают украинцев, чтобы выдавить их из Украины, чтобы создать миграционный кризис в Европейском союзе", – сказал он.

По словам Шмыгаля, РФ уже "поэкспериментировала на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4–5 тыс. мигрантов".

"И после этого решили выжать в Европу миллионы мигрантов. В РФ надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша", – подчеркнул премьер.

При этом он добавил, что только за последние две недели в Украину вернулись 700 тыс. человек.

"Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас лишь 17%. То есть мы понимаем, что бизнес возвращается к работе, люди возвращаются", – сказал Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Как сообщило управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 10 мая Украину из-за российского полномасштабного вторжения покинули более 5,9 млн человек. 3,2 млн из них выехали в Польшу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: миграция, война, беженцы, война России против Украины, Денис Шмыгаль
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