Россия запугивает украинцев, чтобы создать миграционный кризис в Европе – Шмыгаль

"Почему Россия намеренно совершает здесь преступления против человечности и геноцид? Разумеется, они нас ненавидят и хотят уничтожить наш народ. Но также они запугивают украинцев, чтобы выдавить их из Украины, чтобы создать миграционный кризис в Европейском союзе", – сказал он.

По словам Шмыгаля, РФ уже "поэкспериментировала на миграционном кризисе зимой, посмотрели, что такое 4–5 тыс. мигрантов".

"И после этого решили выжать в Европу миллионы мигрантов. В РФ надеялись, что Европа захлебнется и расшатается из-за такого кризиса. Но Европа очень достойно выдержала и приняла всех наших мигрантов, особенно Польша", – подчеркнул премьер.

При этом он добавил, что только за последние две недели в Украину вернулись 700 тыс. человек.

"Мы это чувствуем по наполненности городов, по восстановлению работы. Если было остановлено 32% бизнеса, то сейчас лишь 17%. То есть мы понимаем, что бизнес возвращается к работе, люди возвращаются", – сказал Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)