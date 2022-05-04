Положительно к жителям России относятся 8% украинцев. За год этот показатель уменьшился почти в четыре раза – опрос

Год назад положительно к российским гражданам относились 30% опрошенных.
Негативно к россиянам сейчас относятся 69% украинцев, 20% – нейтрально.
В то же время к жителям Беларуси положительно относятся 22% респондентов (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%.
Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опросили 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.
Согласно опубликованным 31 марта результатам опроса "Левада-центра", 81% россиян поддерживают нападение на Украину. Половина россиян испытывают гордость за РФ в связи с войной.