Положительно к жителям России относятся 8% украинцев. За год этот показатель уменьшился почти в четыре раза – опрос

Согласно результатам опроса, негативно к россиянам сейчас относятся 69% украинцев Фото: depositphotos.com

Год назад положительно к российским гражданам относились 30% опрошенных.

Негативно к россиянам сейчас относятся 69% украинцев, 20% – нейтрально.

В то же время к жителям Беларуси положительно относятся 22% респондентов (за год показатель ухудшился в три раза), отрицательно – 33%, нейтрально – 42%.

Опрос проводился 27 апреля среди граждан Украины старше 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опросили 1000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.