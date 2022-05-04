"Из теплого Приазовья в жопу мира". Оккупанты вывезли 300 мариупольцев во Владивосток

По словам Андрющенко, вывезенным мариупольцам не дают денег и не обеспечивают вещами Фото: ЕРА

"Людей расселили в поселке Врангель в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят трехразово, о качестве речь не идет", – написал Андрющенко.

По его словам, у людей нет документов, на данный момент россияне продолжают процедуру их оформления.

"Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие города. Что касается работы – исключительно из предложенного. Низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет. Фактически наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. км в жопу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21 °C. Для чего? Нет слов", – отметил советник мэра.

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