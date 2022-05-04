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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Из теплого Приазовья в жопу мира". Оккупанты вывезли 300 мариупольцев во Владивосток

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По словам Андрющенко, вывезенным мариупольцам не дают денег и не обеспечивают вещами
По словам Андрющенко, вывезенным мариупольцам не дают денег и не обеспечивают вещами
Фото: ЕРА

Российские оккупанты вывезли 300 жителей Мариуполя во Владивосток. Об этом 4 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Людей расселили в поселке Врангель в здании чего-то среднего между гостиницей и общежитием. Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают, кормят трехразово, о качестве речь не идет", – написал Андрющенко.

По его словам, у людей нет документов, на данный момент россияне продолжают процедуру их оформления.

"Обещают через две недели закончить бюрократические процедуры по оформлению и провести дальнейшее переселение в другие города. Что касается работы – исключительно из предложенного. Низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. Формально россияне говорят о возможности потом в любое время отказаться от статуса "укрытия от войны", но доверия этому нет. Фактически наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. км в жопу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21 °C. Для чего? Нет слов", – отметил советник мэра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Приазовье, эвакуация, Владивосток, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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