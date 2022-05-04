После подрыва моста в Запорожской области оккупанты ищут "диверсантов", допросили уже 40 человек

Оккупанты начали искать "диверсантов" сразу после подрыва моста возле Акимовки. В Мелитополе обыскали цеха верхней площадки моторного завода.

"В селах не пропускают ни одного дома – разыскивают участников АТО/ООС. В Акимовской общине уже более 40 человек были допрошены", – говорится в сообщении.

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Контекст:

О подрыве моста в Акимовке стало известно 28 апреля. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук объяснял разрушение "самоликвидацией". "После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли: достанем их везде", – отмечал он.

Оккупанты, объясняя местным жителям взрыв, говорили о "разминировании" и утверждали, что сами его подорвали, пишет местное информагентство "РИА Мелитополь". Очевидцы рассказывали агентству, что россияне при этом "паниковали".