"Юридически ничтожен". В МИД Украины осудили указ Путина о выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей

Указ Путина "не будет иметь правовых последствий", отметили в МИД Украины Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 25 мая на сайте МИД.

"Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента Российской Федерации, открывающий путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях приобретать российское гражданство, – подчеркивается в заявлении. – Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, в соответствии со статьей 45 Гаагской конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года".

В МИД Украины добавили, что указ Путина "юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий".

"Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захвата украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", – указывается в заявлении.

Украина призывает международное сообщество остановить Россию, "совершающую преступления против Украины и украинцев в масштабах, неизвестных в Европе со времен Второй мировой войны", отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов, – отметил глава МИД. – Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России".

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе".

Указ Путина расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.