"Юридически ничтожен". В МИД Украины осудили указ Путина о выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 25 мая на сайте МИД.
"Министерство иностранных дел Украины осуждает указ президента Российской Федерации, открывающий путь к принуждению жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях приобретать российское гражданство, – подчеркивается в заявлении. – Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожской областях, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права, а также обязательств РФ как государства-оккупанта, в соответствии со статьей 45 Гаагской конвенции 1907 года и статьей 47 Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года".
В МИД Украины добавили, что указ Путина "юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий".
"Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины – захвата украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", – указывается в заявлении.
Украина призывает международное сообщество остановить Россию, "совершающую преступления против Украины и украинцев в масштабах, неизвестных в Европе со времен Второй мировой войны", отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы требуем немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть, а также начать работу над седьмым санкционным пакетом. Российский режим должен быть привлечен к ответственности, а российская военная машина должна быть лишена финансовых ресурсов, – отметил глава МИД. – Мы также призываем международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, прежде всего реактивных систем залпового огня, для защиты украинских территорий от агрессии России".
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что "промедление будет только поощрять режим Путина к дальнейшим преступлениям против Украины и разрушению мира и безопасности в Европе".
Указ Путина расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области. Документ вступает в силу со дня его подписания – с 25 мая.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области со стороны временно оккупированного Крымского полуострова 24 февраля. Часть Запорожской области захвачена в конце февраля – марте.
Указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО Путин подписал 1 мая 2019-го; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
К июню 2021-го российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
Кремль среди прочего оправдывал агрессию в отношении Украины необходимостью "защиты" русскоязычного населения и российских граждан.