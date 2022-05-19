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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нефтяное эмбарго против РФ будет 100% – Кулеба

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Кулеба: Месяц назад все нам говорили, что нефтяное, газовое эмбарго это нереально
Кулеба: Месяц назад все нам говорили, что нефтяное, газовое эмбарго – это нереально
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Евросоюз введет нефтяное эмбарго против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Об этом он заявил 19 мая в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Украина 24".

"Месяц назад все нам говорили, что нефтяное, газовое эмбарго – это нереально. Уже полыхала война – но говорили, что нереально. Теперь параметры нефтяного эмбарго понятны. Оно будет – это уже 100%. Осталась Венгрия, которая ведет свою игру в этом вопросе. Но я уверен, что решение будет найдено", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, газ, санкции, нефть, эмбарго, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Евросоюз
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