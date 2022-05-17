ГОРДОН
 
 
МИР

Германия уже сократила потребление российской нефти с 35% до 12% – эксперты

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эксперты группы Ермака-Макфола считают, что "в мире достаточно нефти", чтобы Евросоюз мог обойтись без российской
Эксперты группы Ермака-Макфола считают, что "в мире достаточно нефти", чтобы Евросоюз мог обойтись без российской
Фото: depositphotos.com

Германия, сильно зависящая от российской нефти, уже сократила долю ее потребления с 35% до 12%. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба группы украинских и иностранных экспертов, разрабатывающих санкции против РФ (группа Ермака-Макфола).

"Евросоюз может и должен перестать финансировать Кремль, заработавший на нефти €20 млрд за 2,5 месяца кровопролития в Украине", – подчеркнули в группе. 

Эксперты отметили, что подготовленная ими дорожная карта по энергетическим санкциям предлагает ряд шагов для облегчения и ускорения введения эмбарго на  российскую нефть. Среди них – снижение потребления нефти, высвобождение аварийных резервов, переход на нефть других производителей.

При этом, по данным экспертов, Международное энергетическое агентство предлагает план из 10 пунктов по снижению расхода нефти. По оценкам организации, реализация этих мер только в странах Организации экономического сотрудничества и развития снизит спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в сутки в течение следующих четырех месяцев.

"Страны ОПЕК+ уже сейчас могут увеличить добычу на 3,7 млн баррелей в сутки. Поставки из Азии в обход России могут дать еще 700 тыс. баррелей. Ливия может поставить дополнительно 500 тыс. баррелей. В мире достаточно нефти", – резюмировали в группе. 

Контекст:

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.

В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.

8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".

9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.

СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.

16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

Теги: Россия, Германия, санкции, Ливия, нефть, ОПЕК, эмбарго, Европейский союз, Евросоюз, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
  Танкович: Украина победит, а в России мы увидим огромное количество суицидов и людей, которые будут сходить с ума
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022"
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
  "Мое настоящее имя – Мыкола". Макс Барских заговорил об отказе от сценического псевдонима
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
  Данилко: Вы же видели Шойгу в этом смешном наряде генерала? Ощущение, что берутся в аренду театральные костюмы
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
Паш заявила, что ездила в аннексированный Крым вместе с Билык
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
"Хорошая визуализация". Российский художник показал смерть Путина. Фото
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Pink Floyd выпустила коллекцию одежды и сумок с изображением подсолнуха и картины "Защитники Херсона". Деньги передадут в поддержку Украины
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
Приходько: Loboda попку грела в Кремле, пела, награды получала. А теперь поняла, что Россия умерла в плане шоу-бизнеса. И вспомнила, что она украинка
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Я так рада быть на обложке в 74 года. Самое время". Мэй Маск снялась в купальнике для американского глянца. Фото
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
"Краса для ЗСУ". 55-летняя Сумская снялась без макияжа среди цветов, чтобы поддержать ВСУ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию СМИ
Пугачева рассказала, когда может вернуться в Россию – СМИ
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
"Их прогибают, они не прогибаются". Собчак заявила о травле "Би-2" в России
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
  "Украинцы гибнут за свою свободу". Макс Барских на Billboard MusicCon рассказал о войне РФ против Украины
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
"Привет, я тот самый мальчик из мемов". 14-летний Юлиан, не узнавший Джоли в львовской кофейне, снялся в рекламе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (176745)
2
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (137772)
3
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (54018)
4
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (49030)
5
"Наш президент точно что-то знает". В сети обсуждают Зеленского в панамке, как у солиста Kalush Orchestra (34799)
6
Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95" (32576)
7
Стало известно, как сейчас выглядит Аршавина, лишившаяся носа из-за некроза. Фото (29140)
8
Грузия и Азербайджан заявили, что поставили Украине не те баллы, которые были озвучены во время трансляции финала "Евровидения 2022" (26860)
 
 
 
 