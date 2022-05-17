Германия уже сократила потребление российской нефти с 35% до 12% – эксперты

Эксперты группы Ермака-Макфола считают, что "в мире достаточно нефти", чтобы Евросоюз мог обойтись без российской Фото: depositphotos.com

"Евросоюз может и должен перестать финансировать Кремль, заработавший на нефти €20 млрд за 2,5 месяца кровопролития в Украине", – подчеркнули в группе.

* , heavily dependent on * oil, has already reduced its consumption share from 35% to 12%. * can and must stop financing the kremlin, which made 20 billion euros on oil during the 2.5 months of bloodshed in *

(1 * 5) — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) May 16, 2022

Эксперты отметили, что подготовленная ими дорожная карта по энергетическим санкциям предлагает ряд шагов для облегчения и ускорения введения эмбарго на российскую нефть. Среди них – снижение потребления нефти, высвобождение аварийных резервов, переход на нефть других производителей.

При этом, по данным экспертов, Международное энергетическое агентство предлагает план из 10 пунктов по снижению расхода нефти. По оценкам организации, реализация этих мер только в странах Организации экономического сотрудничества и развития снизит спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в сутки в течение следующих четырех месяцев.

@IEA offers a 10-point plan to reduce oil consumption. The organization estimates that the implementation of these measures only in the OECD countries will reduce oil demand by 2.7 million barrels per day over the next 4 months

(3 * 5) — Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) May 16, 2022

"Страны ОПЕК+ уже сейчас могут увеличить добычу на 3,7 млн баррелей в сутки. Поставки из Азии в обход России могут дать еще 700 тыс. баррелей. Ливия может поставить дополнительно 500 тыс. баррелей. В мире достаточно нефти", – резюмировали в группе.