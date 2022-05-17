Германия уже сократила потребление российской нефти с 35% до 12% – эксперты

"Евросоюз может и должен перестать финансировать Кремль, заработавший на нефти €20 млрд за 2,5 месяца кровопролития в Украине", – подчеркнули в группе.
* , heavily dependent on * oil, has already reduced its consumption share from 35% to 12%. * can and must stop financing the kremlin, which made 20 billion euros on oil during the 2.5 months of bloodshed in *— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) May 16, 2022
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Эксперты отметили, что подготовленная ими дорожная карта по энергетическим санкциям предлагает ряд шагов для облегчения и ускорения введения эмбарго на российскую нефть. Среди них – снижение потребления нефти, высвобождение аварийных резервов, переход на нефть других производителей.
При этом, по данным экспертов, Международное энергетическое агентство предлагает план из 10 пунктов по снижению расхода нефти. По оценкам организации, реализация этих мер только в странах Организации экономического сотрудничества и развития снизит спрос на нефть на 2,7 млн баррелей в сутки в течение следующих четырех месяцев.
@IEA offers a 10-point plan to reduce oil consumption. The organization estimates that the implementation of these measures only in the OECD countries will reduce oil demand by 2.7 million barrels per day over the next 4 months— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) May 16, 2022
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"Страны ОПЕК+ уже сейчас могут увеличить добычу на 3,7 млн баррелей в сутки. Поставки из Азии в обход России могут дать еще 700 тыс. баррелей. Ливия может поставить дополнительно 500 тыс. баррелей. В мире достаточно нефти", – резюмировали в группе.
OPEC+ countries can already increase production by 3.7 mln barrels per day. Supplies from Asia bypassing * could provide another 700,000 barrels. Libya may supply an additional 500,000 barrels. There is enough oil in the world outside *— Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions (@sanctionsgroup) May 16, 2022
(5 * 5)
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против РФ, которая открыто напала на Украину. В частности, по ее словам, в него должен войти поэтапный отказ ЕС от российской нефти.
В Евросоюзе пока нет единства по поводу эмбарго на российские нефть и газ. По данным The Wall Street Journal, ЕС намерен дать отсрочку в 20 месяцев Венгрии и Словакии – двум странам, которые в значительной степени зависят от импорта трубопроводной нефти. Сейчас основным противником ограничения импорта энергоресурсов из России выступает только Венгрия.
8 мая агентство Bloomberg сообщило, что на состоявшейся 8 мая встрече послов стран ЕС не был достигнут консенсус относительно введения нового пакета санкций против России за ее вторжение в Украину. Соглашения не удалось достичь в связи с позицией Венгрии – она продолжает блокировать предложение о запрете импорта российской нефти. По данным агентства, ожидается, что переговоры возобновятся "в ближайшие дни".
9 мая фон дер Ляйен провела переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном. По ее словам, есть прогресс, но необходима дальнейшая работа.
СМИ сообщали, что Евросоюз рассматривает возможность предоставления Венгрии финансовой компенсации в обмен на согласие поддержать пакет санкций, включающий нефтяное эмбарго.
16 мая по итогам заседания Совета ЕС верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.