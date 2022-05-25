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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир "Азова" Прокопенко вышел на связь с женой

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По информации жены Прокопенко, условия содержания пленных с "Азовстали" "более-менее удовлетворительные"
По информации жены Прокопенко, условия содержания пленных с "Азовстали" "более-менее удовлетворительные"
Фото: 24tv.ua (архив)

Некоторые украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" в Мариуполе и находящиеся в плену у россиян, смогли связаться по телефону со своими семьями. Об этом жены бойцов сказали AP и The Guardian.

Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", – поделилась Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее.

Мог ли Прокопенко говорить свободно, неизвестно. Однако, по словам его жены, у нее есть информация из других источников, что условия содержания пленных украинцев с "Азовстали" "более-менее удовлетворительные" – их кормят, дают воду и, по крайней мере, за прошедший период пленных не подвергали насилию. 

По словам Екатерины, телефонный звонок был возможен по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов.

По информации Прокопенко, большинство раненых военных содержат в тюрьме в оккупированном селе Оленовка, небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в оккупированном Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Екатерина Прокопенко и жена еще одного офицера "Азова" Арсения Федосюка Юлия Федосюк рассказали AP, что договоренности между Украиной и РФ предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных, в частности, возможность звонить по телефону членам семьи. Благодаря этому несколько семей уже получили звонки от военных за последние два дня. Другие детали соглашения не раскрываются.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

По сообщению Генштаба ВСУ, 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Теги: полк Азов, раненые, Азовсталь, пленные, Новоазовск, Оленовка, война России против Украины, Денис Прокопенко
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