Командир "Азова" Прокопенко вышел на связь с женой

Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", – поделилась Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее.

Мог ли Прокопенко говорить свободно, неизвестно. Однако, по словам его жены, у нее есть информация из других источников, что условия содержания пленных украинцев с "Азовстали" "более-менее удовлетворительные" – их кормят, дают воду и, по крайней мере, за прошедший период пленных не подвергали насилию.

По словам Екатерины, телефонный звонок был возможен по договоренности между правительствами Украины и России и благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов.

По информации Прокопенко, большинство раненых военных содержат в тюрьме в оккупированном селе Оленовка, небольшая группа тяжелораненых остается в больнице в оккупированном Новоазовске. Насколько ей известно, в Россию никого не вывезли.

Екатерина Прокопенко и жена еще одного офицера "Азова" Арсения Федосюка Юлия Федосюк рассказали AP, что договоренности между Украиной и РФ предусматривают надлежащее захоронение погибших бойцов и определенные условия для военнопленных, в частности, возможность звонить по телефону членам семьи. Благодаря этому несколько семей уже получили звонки от военных за последние два дня. Другие детали соглашения не раскрываются.