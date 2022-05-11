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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский встретился с женой командира полка "Азов" Прокопенко и супругой офицера Федосюка

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Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с папой римским в Риме
Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с папой римским в Риме
Фото: vatican.va

11 мая папа римский Франциск встретился в Риме с женами двух офицеров полка "Азов", которые сейчас находятся на "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщило агентство ANSA.

Встреча прошла в финале общей аудиенции, фотографии опубликовал сайт Vatican news.

https://www.facebook.com/vaticannews.uk/posts/3656259201318012

На снимках видно, что женщины, с которыми встретился папа римский, – это супруга командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина и жена офицера Арсения Федосюка Юлия.

Слева на фото Прокопенко с женой Екатериной, справа – Федосюк с женой Юлией. Фото: 24tv.ua
Слева на фото Прокопенко с женой Екатериной, справа – Федосюк с женой Юлией. Фото: 24tv.ua

Как отмечает агентство, женщины написали Франциску письмо о мужьях, защищающих Мариуполь, и получили неожиданное приглашение на сегодняшнюю аудиенцию.

"Украинская правда" пишет, что жены Прокопенко и Федосюка передали Франциску письма – от себя, а также от предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия – и последние фотографии с "Азовстали".

Они надеются, что сегодняшняя встреча даст шанс спасти защитников Мариуполя, отмечает ANSA.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прокопенко 30 лет, он подполковник Национальной гвардии Украины, Герой Украины. Федосюку 29 лет. Жена военнослужащего рассказывала "24 каналу", что он ранен – осколок от снаряда попал в ногу.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода были сотни людей, в том числе гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. В первые две гуманитарные колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом. 7 мая вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуированЗаместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар (позывной Калина) рассказал, что там находятся 600 раненых украинских военных.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в полку "Азов". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 29 апреля обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

Кроме того, 6 мая на сайте Change.org появилась петиция к ООН, подписанты которой просят начать неотложную процедуру еxtraction, приняв резолюцию ООН, которая обяжет РФ как страну-агрессора обеспечить эвакуацию всех лиц с "Азовстали" на территорию, подконтрольную украинскому правительству, или на территорию третьих стран. Петицию уже подписали более 1,2 млн человек.

10 мая Верещук сообщила, что на "Азовстали" остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, в том числе сотни раненых.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: папа римский, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, спасение, женщины, встреча, жена, Денис Прокопенко
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