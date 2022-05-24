"Мы готовы хоть завтра менять". Зеленский призвал мир усилить давление на РФ для обмена пленным

"Обмен людей – это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированных Мариуполя и "Азовстали", они вывезены. Кроме этого с Донбасса были люди. Они сегодня находятся в плену. Это отважные люди, я им благодарен безмерно, они сделали большую работу: героическую и, уверен, историческую. Мы должны их обнять", – отметил он.
По словам Зеленского, к обмену должен приложить усилия весь мир.
"Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию ни в коем случае. Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги – мощный бизнес, закрытие этого бизнеса, нефтяное эмбарго, угрозы санкционные и бизнесовые. И через эти угрозы забирать себе возможность обмена, активизировать обмен наших людей российских военных. На не нужны российские военны, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генштаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.
В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. 17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.
17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.
По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.