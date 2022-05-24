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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы готовы хоть завтра менять". Зеленский призвал мир усилить давление на РФ для обмена пленным

Зеленскиий: Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги
Зеленскиий: Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги
Фото: president.gov.ua

Весь мир должен усилить давление на Россию, чтобы заставить ее согласиться на обмен пленными. Об этом 23 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, запись опубликовал Офис президента в Facebook.

"Обмен людей – это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированных Мариуполя и "Азовстали", они вывезены. Кроме этого с Донбасса были люди. Они сегодня находятся в плену. Это отважные люди, я им благодарен безмерно, они сделали большую работу: героическую и, уверен, историческую. Мы должны их обнять", – отметил он.

По словам Зеленского, к обмену должен приложить усилия весь мир.

"Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию ни в коем случае. Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги – мощный бизнес, закрытие этого бизнеса, нефтяное эмбарго, угрозы санкционные и бизнесовые. И через эти угрозы забирать себе возможность обмена, активизировать обмен наших людей российских военных. На не нужны российские военны, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять", – подчеркнул президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. 17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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