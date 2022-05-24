"Мы готовы хоть завтра менять". Зеленский призвал мир усилить давление на РФ для обмена пленным

Зеленскиий: Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги Фото: president.gov.ua

"Обмен людей – это на сегодня гуманитарный момент и очень политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. У нас сегодня несколько тысяч человек находятся в плену после заблокированных Мариуполя и "Азовстали", они вывезены. Кроме этого с Донбасса были люди. Они сегодня находятся в плену. Это отважные люди, я им благодарен безмерно, они сделали большую работу: героическую и, уверен, историческую. Мы должны их обнять", – отметил он.

По словам Зеленского, к обмену должен приложить усилия весь мир.

"Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию ни в коем случае. Заигрывать нельзя, играться с Россией нельзя. Но [нужно давить политически через любые рычаги – мощный бизнес, закрытие этого бизнеса, нефтяное эмбарго, угрозы санкционные и бизнесовые. И через эти угрозы забирать себе возможность обмена, активизировать обмен наших людей российских военных. На не нужны российские военны, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять", – подчеркнул президент.

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