Пресс-офицер "Азова" Орест вышел на связь с родными

Орест сказал родным, что он жив и с ним все хорошо Фото: Ira Yurchenko / Facebook

Козацкий сейчас находится в плену у россиян.

"Когда мы узнали, что ребята отправляются в плен, какое-то время не было никакой информации, было очень тяжело. Но, слава богу, Дима позвонил маме, мы услышали его голос, он сказал, что живой – это самое главное. Сказал, что их кормят, хотя мы не знаем, как, и то, что с ним все хорошо", – поделилась сестра Дарья.

Во время пребывания Ореста на "Азовстали" семья почти не общалась с ним. Им удалось увидеться по видеосвязи в последние дни на заводе. Родные Ореста говорят, что это был разговор "обо всем и ни о чем" – для них важнее было увидеть его живым, чем узнать какую-то информацию.

Сестра Козацкого рассказала, что хочет создать футболки с фотографиями его авторства, чтоб когда он вышел из плена – его встречали тысячи людей в них.

"Мой брат сумел найти этот луч солнца в аду. Поэтому я хочу это добро транслировать в мир… Однако, по его словам и голосу, было слышно, что они уже истощены… Мы не знали, какой будет выход. Или, честно говоря, их убьют, или умереть от голода в 21 веке, или пойти на риск", – рассказала сестра Ореста об их разговоре перед выходом с "Азовстали" в плен.

Мать военного сказала, что верит только в победу Украины и надеется на скорейшее возвращение сына домой.

"Мы просим весь мир не забывать о наших ребятах. Дмитрий – простой парень, попал на "Азовсталь" в столь тяжелые обстоятельства. Наши воины показали, как они мужественны и героичны. Это люди, очень любящие свою семью и страну. И за всех пленников нужно бороться до последнего, ведь это наши дети и наше будущее", – прокомментировала Ирина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Некоторые украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" и находящиеся в плену у россиян, смогли связаться со своими семьями, подтверждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, командиру полка "Азов" Денису Прокопенко удалось поговорить по телефону с женой, сообщила она СМИ. По словам Екатерины Прокопенко, такую возможность для пленных с "Азовстали" предусматривают договоренности между Украиной и РФ, ее реализация возможна благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов.