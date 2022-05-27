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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пресс-офицер "Азова" Орест вышел на связь с родными

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Орест сказал родным, что он жив и с ним все хорошо
Орест сказал родным, что он жив и с ним все хорошо
Фото: Ira Yurchenko / Facebook

Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Козацкий (позывной Орест), автор знаменитых фотографий с "Азовстали", вышел на связь с родными. Об этом рассказали его сестра Дарья Юрченко и мать Ирина Юрченко в эфире "1+1" 26 мая.

Козацкий сейчас находится в плену у россиян

"Когда мы узнали, что ребята отправляются в плен, какое-то время не было никакой информации, было очень тяжело. Но, слава богу, Дима позвонил маме, мы услышали его голос, он сказал, что живой – это самое главное. Сказал, что их кормят, хотя мы не знаем, как, и то, что с ним все хорошо", – поделилась сестра Дарья.

Во время пребывания Ореста на "Азовстали" семья почти не общалась с ним. Им удалось увидеться по видеосвязи в последние дни на заводе. Родные Ореста говорят, что это был разговор "обо всем и ни о чем" – для них важнее было увидеть его живым, чем узнать какую-то информацию.

Сестра Козацкого рассказала, что хочет создать футболки с фотографиями его авторства, чтоб когда он вышел из плена – его встречали тысячи людей в них.

"Мой брат сумел найти этот луч солнца в аду. Поэтому я хочу это добро транслировать в мир… Однако, по его словам и голосу, было слышно, что они уже истощены… Мы не знали, какой будет выход. Или, честно говоря, их убьют, или умереть от голода в 21 веке, или пойти на риск", – рассказала сестра Ореста об их разговоре перед выходом с "Азовстали" в плен.

Мать военного сказала, что верит только в победу Украины и надеется на скорейшее возвращение сына домой.

"Мы просим весь мир не забывать о наших ребятах. Дмитрий – простой парень, попал на "Азовсталь" в столь тяжелые обстоятельства. Наши воины показали, как они мужественны и героичны. Это люди, очень любящие свою семью и страну. И за всех пленников нужно бороться до последнего, ведь это наши дети и наше будущее", – прокомментировала Ирина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Некоторые украинские военные, вышедшие с завода "Азовсталь" и находящиеся в плену у россиян, смогли связаться со своими семьями, подтверждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, командиру полка "Азов" Денису Прокопенко удалось поговорить по телефону с женой, сообщила она СМИ. По словам Екатерины Прокопенко, такую возможность для пленных с "Азовстали" предусматривают договоренности между Украиной и РФ, ее реализация возможна благодаря посредничеству Красного Креста, посещавшего некоторых украинских бойцов.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. До начала мая в бомбоубежищах завода также прятались от обстрелов сотни гражданских. 

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

По сообщению Генштаба ВСУ, 16 мая с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

Позднее российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

Депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Теги: военные, Мариуполь, полк Азов, плен, Азовсталь, пленные, война России против Украины
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