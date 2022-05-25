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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В больнице говорят, без вариантов". На "Азовстали" подорвалась еще одна группа саперов-оккупантов

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24 мая Андрющенко сообщал, что при разминировании "Азовстали" на мине подорвались четыре российских сапера
24 мая Андрющенко сообщал, что при разминировании "Азовстали" на мине подорвались четыре российских сапера
Фото: ЕРА

На мариупольском заводе "Азовсталь" подорвалась еще одна группа саперов-оккупантов. Об этом 25 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов – уже из так называемой "ДНР" – вчера подорвались на "Азовстали". Оба тяжелые, и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошая новость", – написал Андрющенко.

Он отметил, что "Азовсталь" продолжает биться" с оккупантами даже сейчас – после вывода с завода украинских защитников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 мая Андрющенко сообщал, что при разминировании "Азовстали" на мине подорвались четыре российских сапера.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе Донецкой области, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя.

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

17 мая депутат Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия – За правду" Анатолий Вассерман предложил запретить обмен украинских военных из полка "Азов" на российских военнопленных. В ответ спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету по обороне и безопасности подготовить "соответствующее протокольное поручение". Он назвал украинских защитников "военными преступниками" и заявил о необходимости "делать все для того, чтобы они предстали перед судом". В Минобороны Украины подчеркнули, что заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду в РФ.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, боевики, Азовсталь, саперы, ДНР, война России против Украины, разминирование
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