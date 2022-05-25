"В больнице говорят, без вариантов". На "Азовстали" подорвалась еще одна группа саперов-оккупантов

24 мая Андрющенко сообщал, что при разминировании "Азовстали" на мине подорвались четыре российских сапера Фото: ЕРА

"Мариуполь. Возмездие. Еще двое саперов – уже из так называемой "ДНР" – вчера подорвались на "Азовстали". Оба тяжелые, и наши из больницы говорят, без вариантов. Хорошая новость", – написал Андрющенко.

Он отметил, что "Азовсталь" продолжает биться" с оккупантами даже сейчас – после вывода с завода украинских защитников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

24 мая Андрющенко сообщал, что при разминировании "Азовстали" на мине подорвались четыре российских сапера.