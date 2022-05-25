В МИД РФ назвали преждевременными разговоры об обмене бойцов "Азова", выведенных с "Азовстали", на российских оккупантов

Помимо полка "Азов", на "Азовстали" были и другие украинские защитники – сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские Фото: ЕРА

По его словам, разговоры о возможном обмене украинских военных на пленных российских оккупантов, в том числе военнослужащего РФ Вадима Шишимарина, осужденного за убийство мирного жителя Украины, являются преждевременными.

Руденко также добавил, что этот вопрос будет обсуждаться после "осуждения и вынесения приговора" украинским бойцам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 мая Руденко заявлял, что РФ не исключает варианта проведения обмена украинских военных, выведенных с "Азовстали".