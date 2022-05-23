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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Красный Крест не будет публиковать списки украинских военных, выведенных из "Азовстали". Родные могут делать запросы в организацию

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Завод "Азовсталь" был последним объектом, который удерживали украинские военные в Мариуполе
Завод "Азовсталь" был последним объектом, который удерживали украинские военные в Мариуполе
Фото: EPA

Международный комитет Красного Креста не будет публиковать данные об украинских военных, которые были выведены с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области. Об этом "Укринформу", который был опубликован 23 мая, сообщила представительница организации Мирелла Ходейб.

Так она ответила на вопрос агентства, сколько украинских военных, выведенных из "Азовстали", включая раненых, было зарегистрировано МККК, и будут ли опубликованы их списки.

"Эта информация конфиденциальна. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали, или тех, кого мы посетим в будущем", – сказала она.

По словам Ходейб, регистрация МККК дает возможность "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".

Она также отметила, что семьи, ищущие информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с центральным агентством розыска МККК по электронной почте [email protected], а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект в Мариуполе, который удерживали украинские военные. Там были бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

Генеральный штаб ВСУ сообщил поздно вечером 16 мая, что с "Азовстали" эвакуировали 264 украинских военнослужащих, в том числе 53 тяжелораненых. Их перевезли в Новоазовск и Оленовку, которые находятся на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". В Генштабе ВСУ и Минобороны Украины сообщили, что эвакуированных защитников Мариуполя планируют обменять.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя. По его словам, она "требует деликатности и времени".

17–18 мая российские и западные СМИ сообщали, что "Азовсталь" покинула еще часть военнослужащих. Украинские власти официально это не комментировали. Днем 20 мая на "Азовстали" оставались военнослужащие, в том числе командование гарнизона. В Минобороны Украины заявили, что не будут называть их число до завершения операции.

По информации британской разведки на утро 20 мая, завод "Азовсталь" покинули до 1700 украинских военных. Зеленский в интервью, которое вышло 20 мая, выразил ожидание, что вывоз военнослужащих завершится в ближайшие "даже не дни, а время". Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода. Украинские власти пока не подтверждали этого.

В международной правозащитной организации Amnesty International 18 мая предупредили, что серьезно обеспокоены судьбой защитников "Азовстали".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Красный Крест, Азовсталь, пленные, война России против Украины
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