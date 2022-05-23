Красный Крест не будет публиковать списки украинских военных, выведенных из "Азовстали". Родные могут делать запросы в организацию

Так она ответила на вопрос агентства, сколько украинских военных, выведенных из "Азовстали", включая раненых, было зарегистрировано МККК, и будут ли опубликованы их списки.

"Эта информация конфиденциальна. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали, или тех, кого мы посетим в будущем", – сказала она.

По словам Ходейб, регистрация МККК дает возможность "чувствовать себя защищенными, по крайней мере, от риска исчезнуть бесследно".

Она также отметила, что семьи, ищущие информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с центральным агентством розыска МККК по электронной почте [email protected], а также по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.

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