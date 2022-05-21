России нет в числе гарантов безопасности Украины, с ней должен быть отдельный "двусторонний разговор" – Зеленский

"Гарантии безопасности – важный договор, важный документ. И важно, чтобы он был не бумажкой, а реальностью. Чтобы он помог нам в будущем. Нам, детям, другим лидерам государства. Чтобы это был такой базис, основа безопасности государства и общества Украины. Сегодня мы рассматриваем круг гарантий безопасности от стран-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали. Где-то что-то нравится, где-то что-то не нравится. Мы, как украинцы, слишком много хотим, они, как европейцы, слишком скептичны. Где-то посередине мы найдем ответ. Важный ответ, потому что нам важно, чтобы в парламентах стран-гарантов ратифицировали этот документ", – сказал президент.

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все пришло к тому, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России. Гаранты безопасности – без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи. Даже не только то, куда мы продвигаемся, а как себя вела Россия. Кто готов [с ней] сесть за стол переговоров, а кто нет? Кто хочет, а кто никогда не сядет?" – продолжил он.

Отдельно должен быть "двусторонний разговор" с Россией – с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал Зеленский.

"Что будет после того, когда мы это подпишем, и, каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет потом встреча или нет. Будет результат страшного Мариуполя? Или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху в Донецкой области и увидим, не дай Бог, пять Буч? Может и не быть этого после такого. Как они ведут себя с мариупольцами? Я сказал, когда была бомбежка, что, если мы будем знать, что они уничтожили людей на "Азовстали", никаких разговоров с Россией больше не будет никогда. Сегодня они дали возможность... скажем так: нашли форму, чтобы эти люди были живы и они их вывезли", – добавил президент.

Зеленский говорит, что защитников "Азовстали" ожидает обмен.

"От результатов этих процессов тоже многое зависит", –- подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)