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ВОЙНА В УКРАИНЕ

России нет в числе гарантов безопасности Украины, с ней должен быть отдельный "двусторонний разговор" – Зеленский

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Зеленский: Гаранты безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила
Зеленский: Гаранты безопасности – без России. Буча некоторые вещи изменила
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу ICTV, которое вышло 21 мая, рассказал, что в числе стран – гарантов безопасности Украины – государства, которым Украина доверяет. России нет в числе таких гарантов, с ней, по словам президента, будет отдельный разговор и, вероятно, договор.

"Гарантии безопасности – важный договор, важный документ. И важно, чтобы он был не бумажкой, а реальностью. Чтобы он помог нам в будущем. Нам, детям, другим лидерам государства. Чтобы это был такой базис, основа безопасности государства и общества Украины. Сегодня мы рассматриваем круг гарантий безопасности от стран-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали. Где-то что-то нравится, где-то что-то не нравится. Мы, как украинцы, слишком много хотим, они, как европейцы, слишком скептичны. Где-то посередине мы найдем ответ. Важный ответ, потому что нам важно, чтобы в парламентах стран-гарантов ратифицировали этот документ", – сказал президент.

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все пришло к тому, что этот договор предусматривает круг стран-партнеров вокруг Украины без России. Гаранты безопасности – без России. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи. Даже не только то, куда мы продвигаемся, а как себя вела Россия. Кто готов [с ней] сесть за стол переговоров, а кто нет? Кто хочет, а кто никогда не сядет?" – продолжил он.

Отдельно должен быть "двусторонний разговор" с Россией – с президентом РФ Владимиром Путиным, сказал Зеленский.

"Что будет после того, когда мы это подпишем, и, каким будет этот договор, мы посмотрим. Будет потом встреча или нет. Будет результат страшного Мариуполя? Или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху в Донецкой области и увидим, не дай Бог, пять Буч? Может и не быть этого после такого. Как они ведут себя с мариупольцами? Я сказал, когда была бомбежка, что, если мы будем знать, что они уничтожили людей на "Азовстали", никаких разговоров с Россией больше не будет никогда. Сегодня они дали возможность... скажем так: нашли форму, чтобы эти люди были живы и они их вывезли", – добавил президент.

Зеленский говорит, что защитников "Азовстали" ожидает обмен.

"От результатов этих процессов тоже многое зависит", –- подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.

По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.

При этом, подчеркнул президент, такие преступления, которые оккупанты совершали в Буче, Бородянке, Мариуполе, "сокращают число возможностей для переговоров". Он сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения оставшихся украинцев в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.

Зеленский также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в РФ отвечают, что пока для этого не сложились условия.

17 мая в ОП заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мариуполь, переговоры, Азовсталь, Владимир Зеленский, война России против Украины
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