В результате ракетного удара по Ровенской области пострадали шесть человек – глава обладминистрации

"Так как это объект военной инфраструктуры, подробности разглашать не будем. Погибших нет, шесть человек получили повреждения. Всем им предоставлена помощь в медицинских учреждениях области, состояние пострадавших стабильное", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что лично прибыл на место обстрела.

Коваль призвал жителей региона в ближайшие 24 часа воздержаться от проведения массовых мероприятий "в связи с угрозой повторных ракетных ударов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)