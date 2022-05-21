В результате ракетного удара по Ровенской области пострадали шесть человек – глава обладминистрации

"Так как это объект военной инфраструктуры, подробности разглашать не будем. Погибших нет, шесть человек получили повреждения. Всем им предоставлена помощь в медицинских учреждениях области, состояние пострадавших стабильное", – сказал он.
Глава обладминистрации отметил, что лично прибыл на место обстрела.
Коваль призвал жителей региона в ближайшие 24 часа воздержаться от проведения массовых мероприятий "в связи с угрозой повторных ракетных ударов".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину, Ровенская область неоднократно подвергалась ракетным обстрелам.
В частности, в марте оккупанты попадали в полигон и нефтебазу, в апреле – в железнодорожную инфраструктуру.