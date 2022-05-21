РФ нанесла ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области – ОВА

Об этом глава Ровенской областной государственной военной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram.
"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушения уточняются", – сказал он.
Перед этим в Ровенской области около часа длилась воздушная тревога.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".