РФ нанесла ракетный удар по объекту военной инфраструктуры в Ровенской области – ОВА

Коваль сообщил, что число жертв и масштабы разрушения уточняются Фото: Віталій Коваль / Рівненська ОДА

Об этом глава Ровенской областной государственной военной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram.

"По территории области нанесен ракетный удар. Объект военной инфраструктуры. Количество жертв и масштабы разрушения уточняются", – сказал он.

Перед этим в Ровенской области около часа длилась воздушная тревога.

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