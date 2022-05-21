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ВОЙНА В УКРАИНЕ

20 мая ВСУ сбили три беспилотника, крылатую ракету и, вероятно, вертолет - командование Воздушных сил ВСУ

ВСУ поразили пять целей оккупантов
ВСУ поразили пять целей оккупантов
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Украинские военные 20 мая поразили пять воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Речь идет о трех беспилотниках, крылатой ракете и еще одной неустановленной цели (вероятно, вертолете).

"20 мая рашисты продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины. Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным силам территории, а ударная авиация Воздушных сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотника – "Орлан-10" и "Зала", еще один "Орлан-10" и крылатую ракету уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

"Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется)", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/377792494388705

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ на 20 мая, оккупанты в войне против Украины потеряли 28,7 тыс. человек личного состава, а также 204 самолета, 168 вертолетов, 103 крылатых ракеты и 460 беспилотников.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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