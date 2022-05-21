20 мая ВСУ сбили три беспилотника, крылатую ракету и, вероятно, вертолет - командование Воздушных сил ВСУ

Речь идет о трех беспилотниках, крылатой ракете и еще одной неустановленной цели (вероятно, вертолете).

"20 мая рашисты продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины. Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным силам территории, а ударная авиация Воздушных сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотника – "Орлан-10" и "Зала", еще один "Орлан-10" и крылатую ракету уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.

"Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется)", – говорится в сообщении.

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