20 мая ВСУ сбили три беспилотника, крылатую ракету и, вероятно, вертолет - командование Воздушных сил ВСУ

Речь идет о трех беспилотниках, крылатой ракете и еще одной неустановленной цели (вероятно, вертолете).
"20 мая рашисты продолжили наносить ракетные удары, пытаясь поразить транспортные развязки и объекты критической инфраструктуры Украины. Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным силам территории, а ударная авиация Воздушных сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожены по меньшей мере 20 боевых бронированных машин", – говорится в сообщении.
Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотника – "Орлан-10" и "Зала", еще один "Орлан-10" и крылатую ракету уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ.
"Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется)", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ на 20 мая, оккупанты в войне против Украины потеряли 28,7 тыс. человек личного состава, а также 204 самолета, 168 вертолетов, 103 крылатых ракеты и 460 беспилотников.