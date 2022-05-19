18 мая украинские военные уничтожили российский истребитель, 20 единиц бронетехники и крылатую ракету – командование ВС ВСУ

"18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", – говорится в сообщении.
В ВС ВСУ уточнили, что подразделения зенитных ракетных войск в Днепропетровской области уничтожили крылатую ракету, а в Харьковской области – истребитель-бомбардировщик Су-34.
По данным перехваченного радиообмена, двигатель российского самолета загорелся и пилоты катапультировались.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на утро 19 мая, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, армия оккупантов потеряла в Украине 203 самолета и 167 вертолетов.
Последний раз о сбитии вражеского Су-34 украинские власти официально сообщали 29 апреля. Это также произошло в Харьковской области.