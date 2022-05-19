18 мая украинские военные уничтожили российский истребитель, 20 единиц бронетехники и крылатую ракету – командование ВС ВСУ

"18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным, уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", – говорится в сообщении.

В ВС ВСУ уточнили, что подразделения зенитных ракетных войск в Днепропетровской области уничтожили крылатую ракету, а в Харьковской области – истребитель-бомбардировщик Су-34.

По данным перехваченного радиообмена, двигатель российского самолета загорелся и пилоты катапультировались.

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