Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет

"По данным штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады, 18 мая подразделение противовоздушной обороны сбило российский военный самолет", – сообщили в бригаде.
Пост сопроводили видео, на котором виден полет двух самолетов и работу ПВО, а также подбитый самолет. Какое именно воздушное судно сбили украинские военные и где это произошло, не уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По информации Генерального штаба ВСУ на утро 18 мая, потери РФ за этот период составили около 28,3 тыс. человек и тысячи единиц техники, в том числе 202 самолета.