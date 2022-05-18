Силы украинской ПВО сбили еще один российский самолет

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

По информации Генерального штаба ВСУ на утро 18 мая, потери РФ за этот период составили около 28,3 тыс. человек и тысячи единиц техники, в том числе 202 самолета.