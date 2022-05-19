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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Виннице простились с погибшим 25-летним пилотом. В его честь в небе над городом пролетели самолеты

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В марте этого года у летчика родился сын
В марте этого года у летчика родился сын
Фото: armyinform.com.ua

В Виннице 18 мая в последний путь провели пилота Сергея Пархоменко, погибшего при выполнении боевого задания 14 мая. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

25-летний Сергей Пархоменко был капитаном штурмовой авиации, командиром авиационного звена 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Он погиб в районе Гуляйполя Запорожской области. 

В его честь в небе над Винницей пролетела пара самолетов-истребителей Су-27, несших боевое дежурство в регионе. Несколькими проходами над областным центром они отдали последние почести сослуживцу, сообщил портал Минобороны ArmyInform.

Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

В командовании ВС ВСУ рассказали, что Пархоменко родился в Харькове в семье военных авиаторов. Вслед за отцом и дедом он решил стать военным летчиком и, несмотря на молодой возраст, к моменту полномасштабного вторжения РФ уже занимал должность командира авиационного звена. 

"Выполнил 38 боевых вылетов в сложных условиях противодействия вражеским средствам ПВО и истребительной авиации, в ходе которых уничтожил более 20 вражеских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистов. Не раз умело выводил авиационную технику из-под ракетных ударов врага", – отметили в командовании. 

За мужество и патриотизм, проявленные при защите Родины от российской агрессии, указом президента Украины капитан Сергей Пархоменко награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Летчика похоронили в Виннице, поскольку в Харьковской области, откуда он родом, продолжаются боевые действия.

В марте 2022 года у Пархоменко родился сын. 

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/528548848864959/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Винница, авиация, похороны, истребители, самолеты, ВСУ, война России против Украины, погибшие, Воздушные силы Украины, пилот
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