В результате ракетного удара по Десне Черниговской области погибли восемь человек, 12 ранены – ГСЧС

ГСЧС назвала количество погибших в результате удара по Десне Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області / Facebook

Еще 12 человек травмированы.

По Десне российские оккупанты нанесли ракетный удар утром во вторник, сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. Он информировал о погибших и пострадавших, но не называл количество.

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