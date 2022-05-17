В результате ракетного удара по Десне Черниговской области погибли восемь человек, 12 ранены – ГСЧС

Еще 12 человек травмированы.
По Десне российские оккупанты нанесли ракетный удар утром во вторник, сообщал глава ОВА Вячеслав Чаус. Он информировал о погибших и пострадавших, но не называл количество.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории.