Из-за российских оккупантов полицейский из Бородянки в один день потерял семью из шести человек

26 февраля мужчина находился на рабочем месте в райотделе полиции Бородянки Киевской области, когда услышал взрыв.
"Земля затряслась. Я начал набирать по телефону всех своих родственников: жену, своего брата, маму, отца, бабушку – и все были в зоне недосягаемости. Я понял, что произошло что-то нехорошее", – вспоминает он.
Полицейский не знал, где конкретно случился удар. Он доехал со своим руководителем и несколькими коллегами из полиции к своему дому на улице Центральной и увидел руины.
"Ужас. Война. Очень страшно, ты не понимаешь... Надеешься, что кто-то жив, может, где-то в погребе спрятался", – описывает он свои эмоции в тот момент.
Вскоре на помощь в поисках приехали соседи и родственники. Первой Симороз нашел мать, лежавшую мертвой на холодильнике. Затем в 200 метрах он нашел тело своего младшего брата: он потерял обе ноги и руки.
Потом нашли его бабушку, тоже мертвую, засыпанную кирпичом. Тетя полицейского нашла его годовалую дочь Полину на диване, она еще дышала. Затем нашлись жена и отец полицейского – оба были мертвы.
Вскоре Полина скончалась в больнице. В тот день Симороз потерял шестерых членов семьи.
Как говорят полицейские, первым в Бородянке пострадал именно дом Симороза. После случившегося он взял всего три дня отпуска – работал на военном блокпосту неподалеку и помогал людям эвакуироваться на автобусах в безопасные районы.
Журналист BBC Джеймс Уотерхаус, который общался с Симорозом, написал в Twitter: "Когда прокуроры расследуют потенциальные военные преступления, они делают это от имени таких людей, как Иван".
We met Ivan. A police officer who helped people escape the invasion, days after losing six of his family.— James Waterhouse (@JamWaterhouse) May 18, 2022
As prosecutors investigate potential war crimes, they do so on behalf of people like Ivan.
With @4nnchor @siobhanlucyl @DuncanCStone:https://t.co/06SQu7mtGM
Война России против Украины. Главное (обновляется)
2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.
По данным омбудсмена, всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей. Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.
Бородянка – один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области. В поселке, в котором до войны проживало около 13 тыс. человек, в результате обстрелов было полностью уничтожено восемь многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. Кроме того, в поселке уничтожено около 500 частных домов, еще в 450 домах есть повреждения, сообщил Общественному и.о. поселкового главы Георгий Ерко.
Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего. Еще около 100 человек, по информации Ерко, были расстреляны оккупантами.