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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за российских оккупантов полицейский из Бородянки в один день потерял семью из шести человек

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Бородянка один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области
Бородянка – один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области 
Фото: EPA

26-летний полицейский Иван Симороз из-за российских оккупантов потерял семью из шести человек. Его историю 18 мая опубликовала "BBC News Україна".

26 февраля мужчина находился на рабочем месте в райотделе полиции Бородянки Киевской области, когда услышал взрыв. 

"Земля затряслась. Я начал набирать по телефону всех своих родственников: жену, своего брата, маму, отца, бабушку – и все были в зоне недосягаемости. Я понял, что произошло что-то нехорошее", – вспоминает он.

Полицейский не знал, где конкретно случился удар. Он доехал со своим руководителем и несколькими коллегами из полиции к своему дому на улице Центральной и увидел руины.

"Ужас. Война. Очень страшно, ты не понимаешь... Надеешься, что кто-то жив, может, где-то в погребе спрятался", – описывает он свои эмоции в тот момент.

Вскоре на помощь в поисках приехали соседи и родственники. Первой Симороз нашел мать, лежавшую мертвой на холодильнике. Затем в 200 метрах он нашел тело своего младшего брата: он потерял обе ноги и руки. 

Потом нашли его бабушку, тоже мертвую, засыпанную кирпичом. Тетя полицейского нашла его годовалую дочь Полину на диване, она еще дышала. Затем нашлись жена и отец полицейского – оба были мертвы.

Вскоре Полина скончалась в больнице. В тот день Симороз потерял шестерых членов семьи.

Как говорят полицейские, первым в Бородянке пострадал именно дом Симороза. После случившегося он взял всего три дня отпуска – работал на военном блокпосту неподалеку и помогал людям эвакуироваться на автобусах в безопасные районы.

Журналист BBC Джеймс Уотерхаус, который общался с Симорозом, написал в Twitter: "Когда прокуроры расследуют потенциальные военные преступления, они делают это от имени таких людей, как Иван". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

По данным омбудсмена, всего в регионе найдено более 1200 тел убитых мирных жителей. Тела погибших от рук оккупантов жителей области продолжают находить до сих пор.

Бородянка – один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области. В поселке, в котором до войны проживало около 13 тыс. человек, в результате обстрелов было полностью уничтожено восемь многоэтажных домов, 32 дома повреждены частично. Кроме того, в поселке уничтожено около 500 частных домов, еще в 450 домах есть повреждения, сообщил Общественному и.о. поселкового главы Георгий Ерко. 

Под завалами разбомбленных российскими оккупантами домов в Бородянке нашли 41 погибшего. Еще около 100 человек, по информации Ерко, были расстреляны оккупантами. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Киевская область, война России против Украины, полицейский, погибшие, российские оккупанты, Бородянка
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