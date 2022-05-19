Из-за российских оккупантов полицейский из Бородянки в один день потерял семью из шести человек

Бородянка – один из самых пострадавших в результате российской агрессии населенных пунктов Киевской области Фото: EPA

26 февраля мужчина находился на рабочем месте в райотделе полиции Бородянки Киевской области, когда услышал взрыв.

"Земля затряслась. Я начал набирать по телефону всех своих родственников: жену, своего брата, маму, отца, бабушку – и все были в зоне недосягаемости. Я понял, что произошло что-то нехорошее", – вспоминает он.

Полицейский не знал, где конкретно случился удар. Он доехал со своим руководителем и несколькими коллегами из полиции к своему дому на улице Центральной и увидел руины.

"Ужас. Война. Очень страшно, ты не понимаешь... Надеешься, что кто-то жив, может, где-то в погребе спрятался", – описывает он свои эмоции в тот момент.

Вскоре на помощь в поисках приехали соседи и родственники. Первой Симороз нашел мать, лежавшую мертвой на холодильнике. Затем в 200 метрах он нашел тело своего младшего брата: он потерял обе ноги и руки.

Потом нашли его бабушку, тоже мертвую, засыпанную кирпичом. Тетя полицейского нашла его годовалую дочь Полину на диване, она еще дышала. Затем нашлись жена и отец полицейского – оба были мертвы.

Вскоре Полина скончалась в больнице. В тот день Симороз потерял шестерых членов семьи.

Как говорят полицейские, первым в Бородянке пострадал именно дом Симороза. После случившегося он взял всего три дня отпуска – работал на военном блокпосту неподалеку и помогал людям эвакуироваться на автобусах в безопасные районы.

Журналист BBC Джеймс Уотерхаус, который общался с Симорозом, написал в Twitter: "Когда прокуроры расследуют потенциальные военные преступления, они делают это от имени таких людей, как Иван".

We met Ivan. A police officer who helped people escape the invasion, days after losing six of his family.



As prosecutors investigate potential war crimes, they do so on behalf of people like Ivan.



With @4nnchor @siobhanlucyl @DuncanCStone:https://t.co/06SQu7mtGM — James Waterhouse (@JamWaterhouse) May 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)