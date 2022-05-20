РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Ким сообщил, что "есть запах аммиака, но все в порядке"

"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака... Это там озеро небольшое рядом есть. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке. Чтобы не было такого, сейчас говорят, ветер в Николаев, там, или в Одессу. Концентрация минимальная", – сказал Ким.
Он уточнил, что спасатели ему сказали: все будет нормально, и призвал не переживать.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
"Вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет", – сказано в сообщении ОК, которое цитирует Telegram-канал Одесского горсовета.
Неизвестно, речь идет о попадании в разные объекты или об одном и том же.
Также сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по югу Одесской области, попали в туалет на одном из пляжей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО.
30 апреля оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу, 7 мая они нанесли повторный удар по аэропорту. В результате ракетных ударов значительно поврежден и уже более двух недель не работает мост через устье Днестровского лимана.