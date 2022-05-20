РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. Ким сообщил, что "есть запах аммиака, но все в порядке"

"Ракеты попали, куда попали. Запах аммиака... Это там озеро небольшое рядом есть. Есть запах, но ГСЧС докладывает, что все в порядке. Чтобы не было такого, сейчас говорят, ветер в Николаев, там, или в Одессу. Концентрация минимальная", – сказал Ким.

Он уточнил, что спасатели ему сказали: все будет нормально, и призвал не переживать.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

"Вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населенных пунктах нет", – сказано в сообщении ОК, которое цитирует Telegram-канал Одесского горсовета.

Неизвестно, речь идет о попадании в разные объекты или об одном и том же.

Также сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по югу Одесской области, попали в туалет на одном из пляжей.

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