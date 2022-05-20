Российские оккупанты начали признавать свои потери на острове Змеиный – Одесская ОВА

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

"В России начали подтверждать потери на острове Змеиный, когда стали хоронить своих погибших", – говорится в сообщении.

По словам Братчука, корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, не дают хода для экспорта украинского зерна, тем самым создавая искусственный продовольственный кризис в мире.

"Как решить проблему – понятно. Черноморский флот России должен пойти ко дну и быть уничтоженным. И тогда в мире не будет голода", – отметил спикер ОВА.

Он также напомнил одесситам, что пляжи города заминированы, и призвал не пренебрегать правилами безопасности.

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