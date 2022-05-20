Российские оккупанты начали признавать свои потери на острове Змеиный – Одесская ОВА

"В России начали подтверждать потери на острове Змеиный, когда стали хоронить своих погибших", – говорится в сообщении.
По словам Братчука, корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, не дают хода для экспорта украинского зерна, тем самым создавая искусственный продовольственный кризис в мире.
"Как решить проблему – понятно. Черноморский флот России должен пойти ко дну и быть уничтоженным. И тогда в мире не будет голода", – отметил спикер ОВА.
Он также напомнил одесситам, что пляжи города заминированы, и призвал не пренебрегать правилами безопасности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.
Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связи, катеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.