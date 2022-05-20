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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты начали признавать свои потери на острове Змеиный – Одесская ОВА

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Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов
Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Россия начала признавать свои потери на временно захваченном острове Змеиный. Об этом 20 мая сообщил в Telegram спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"В России начали подтверждать потери на острове Змеиный, когда стали хоронить своих погибших", – говорится в сообщении.

По словам Братчука, корабли Черноморского флота продолжают блокировать Одесский порт, не дают хода для экспорта украинского зерна, тем самым создавая искусственный продовольственный кризис в мире.

"Как решить проблему – понятно. Черноморский флот России должен пойти ко дну и быть уничтоженным. И тогда в мире не будет голода", – отметил спикер ОВА.

Он также напомнил одесситам, что пляжи города заминированы, и призвал не пренебрегать правилами безопасности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Остров Змеиный в Черном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные регулярно сообщают об уничтожении военной техники оккупантов, в частности зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и машины связикатеров типа "Раптор" и "Серна", а также вертолета. Кроме того, 12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ. 

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", – сказал он.

Теги: Украина, война, Черноморский флот РФ, оккупация, Одесская область, война России против Украины, остров Змеиный, российские оккупанты, Сергей Братчук
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